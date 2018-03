Salvini vince la sua sfida | eletto anche in Calabria

Elezioni politiche - il Centro/Destra vince con il 37 - 4% con il boom Salvini al 18%. Movimento 5 Stelle secondo con il 32% - Pd al 19% : 1/50 ...

Lega - parla il vice di Salvini : “Linea vincente. Iniziata la rivoluzione del buonsenso” : Nonostante le ottime percentuali associate alla Lega dalle prime proiezioni, Matteo Salvini ha deciso di non presentarsi davanti ai cronisti per rilasciare dichiarazioni, preferendo commentare le elezioni, risultati alla mano, nella conferenza stampa delle 11:00. Al suo posto, dopo le 2:00, Lorenzo Fontana, uno dei vice segretari del partito, che, oltre a ringraziare gli italiani ha commentato: “La linea di Salvini è vincente. Oggi è ...

Elezioni politiche - vince il Centro/Destra con il 36% : c’è maggioranza al Senato - vicina alla Camera. Verso Salvini premier : 1/50 ...

FI : centrodestra vince. Salvini : "Grazie" : 0.26 "Il centrodestra ha la maggioranza politica, quindi è il vero vincitore di una tornata elettorale in cui è in gioco il governo del Paese e non le affermazioni individuali". Così una nota del Coordinamento Nazionale di Forza Italia dopo i primi exit pool. E sempre da FI Romani sottolinea: c'è una "sana competizione" interna FI-Lega e comunque a livello di coalizione "il centrodestra è in testa". Il leader della Lega, Salvini, twitta: "La ...

Vince il centrodestra - Salvini per la premiership. Fontana a Milano - Zingaretti a Roma : In base agli exit poll il centrodestra ha vinto le elezioni politiche con una percentuale tra il 33 e il 36%.

ELEZIONI POLITICHE 2018 - COME SI VOTA/ Video - Renzi - Di Maio - Salvini - Berlusconi - chi vince il 4 marzo? : ELEZIONI POLITICHE 2018, COME si VOTA il 4 marzo: appelli al voto di Renzi, Berlusconi, Salvini, Di Maio. Le modalità di voto e la chiusura della campagna elettorale(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 04:38:00 GMT)

Elezioni - Salvini : “Cappotto M5S al sud? Sono sopravvalutati. Disposto a perdere il derby pur di vincere elezioni” : “Spero che gli italiani scelgano tra il futuro che è la Lega e il passato che è Renzi. Domenica sarà un referendum: Renzi da una parte e Salvini dall’altra. Tajani? Alla gente questo non interessa, io Sono orgoglioso di rappresentare il centrodestra, chi farà cosa lo vedremo da lunedì. I grillini Sono fuori partita, Sono sopravvalutati. Fontana? Non devo svelare i sondaggi per sapere che comincerà da lunedì a lavorare per tutti i ...

Salvini : 5S non vincerà. La sfida è tra Renzi e centrodestra : Roma – Salvini: Il 5S non vincerà perché non sono coalizzati con nessuno Roma – Di seguito le parole di Matteo Salvini rilasciate a TgCom.... L'articolo Salvini: 5S non vincerà. La sfida è tra Renzi e centrodestra su Roma Daily News.

Elezioni 2018 - fuorionda Salvini-Meloni-Fitto : 'Al Sud vince il M5S' - : Un microfono aperto "ruba" la conversazione dei tre esponenti di centrodestra, che parlano degli scenari elettorali al Tempio di Adriano in attesa di Berlusconi. "L'aria è buona, giù non lo so", dice ...

Salvini : fascismo e razzismo non ci sono. Il centrodestra vincerà : Il leader della Lega: "Sono stufo di incontrare operai che vengono sacrificati e massacrati per colpa di normative europee e incapacità italiane. Dobbiamo far ripartire il lavoro e bloccare i disastri del partito democratico"

Berlusconi a Rainews 24 : "Tajani premier? È una persona fantastica. Se Salvini vince saremo leali" : "Ue ha l'interesse ad avere un'Italia con un governo che la faccia uscire da una situazione negativa, oggi l'Italia è la malata d'Europa"

Salvini : Parisi può vincere. Ce la stiamo mettendo tutta : Roma – Salvini: possiamo vincere e Parisi avrà tanto lavoro da svolgere Roma -Queste le parole di Matteo Salvini, segretario della Lega e Stefano Parisi,... L'articolo Salvini: Parisi può vincere. Ce la stiamo mettendo tutta su Roma Daily News.

Elezioni - Berlusconi a Che tempo che fa : “Io ministro di Salvini? Sono incandidabile e comunque vinceremo noi” : Silvio Berlusconi ospite questa sera a Che tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 commenta la possibilità di Salvini come premier: “Non posso fare il ministro di Salvini, Sono incandidabile! comunque se la Lega avesse più voti di Forza Italia, c’è un accordo preso tra gli alleati e con assoluta lealtà accetteremmo e sosterremmo Salvini premier, ma Sono sicuro che vinceremo noi.” E conclude: “Abbiamo un programma firmato, mi fido, non hanno mai ...

Salvini : no unità nazionale - Lega vincerà : 14.53 "No all'unità nazionale: gli italiani votano il 4 marzo ed hanno le idee chiare: il centrodestra sarà forza politica di governo". Così il leader della Lega che, sulla sua candidatura al Viminale avanzata da Berlusconi,replica:"Mi fa piacere ma il problema sarà mio.Farò fare io il ministro a Berlusconi",dato ...