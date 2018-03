Salone di Ginevra - La Talisman S-Edition e le altre novità Renault

Salone di Ginevra - Il nostro stand con la Gran Turismo da guidare : Nello stand di Quattroruote al Salone di Ginevra (Hall 5 5032), ci saranno due attrazioni imperdibili. Da una parte, lultima creatura della Zagato, ovvero lIsoRivolta Vision GT, sportiva estrema nata per il videogioco Gran Turismo della Playstation Sony, e diventata realtà. Dallaltra, per lappunto, la possibilità di mettersi virtualmente al volante proprio di una Gran Turismo e di cimentarsi in una simulazione di guida in pista salendo a bordo ...

Skoda Fabia - La Wagon al Salone di Ginevra : La Skoda completa l'elenco di novità del Salone di Ginevra presentando nuove immagini ufficiali della Fabia Wagon e i particolari degli interni. La Fabia è stata infatti sottoposta a un corposo restyling che ha interessato la zona frontale e i gruppi ottici: con paraurti, mascherina ed elementi led inediti (anche al posteriore) si ritrova così il dna dei modelli più recenti. Sono previsti anche cerchi di lega da 18" per la sola cinque ...

Audi A6 MY 2019 : la presentazione in diretta dal Salone di Ginevra [LIVE STREAMING] : ... la nuova Audi A6 scoprirà tutti i suoi dettagli tecnici ed estetici nella conferenza stampa dei Quattro Anelli che potrete seguire in diretta streaming nel video qui sotto a partire dalle ore 9. La ...

Volkswagen : la presentazione al Salone di Ginevra 2018 [LIVE STREAMING] : La panoramica I.D. di Volkswagen è arricchita da una nuova concept car denominata VIZZION , in occasione del Salone di Ginevra 2018 , aperto al pubblico tra i giorni 8 e 18 marzo. La casa presenta ...

Volkswagen Group Night - Il futuro della mobilità al Salone di Ginevra : Come da tradizione il gruppo Volkswagen ha anticipato di poche ore l'apertura del Salone di Ginevra presentando durante la sua Media Night alcune delle novità che, a partire da domani, saranno esposte sotto i riflettori del Palexpo. Matthias Müller, ad della Volkswagen, è il primo manager a intervenire, sottolineando la necessità, per il marchio e per il gruppo, di evolvere il proprio business per affrontare le sfide della mobilità del ...

Road to Ginevra - Il viaggio della nostra Web Tv verso il Salone - VIDEO : La WebTV di Quattroruote si è trasferita a Ginevra per uno degli appuntamenti più importanti dell'anno, quello con l'88 edizione del Salone internazionale dell'auto. Questa mattina, l'appuntamento per l'equipaggio era alle 8 davanti alla redazione: giusto il tempo di caricare bagagli e attrezzature e poi via, tutti in macchina, alla volta della Svizzera. I pronostici. Durante il viaggio, oltre a presentarvi la nostra troupe, vi diamo qualche ...

Hyundai al Salone di Ginevra tra elettrico e idrogeno" : Il rapporto che lega la casa coreana al mondo dello sport è di lunga data e per celebrare la passione sportiva e la partnership con la Fifa, nello stand saranno in bella mostra anche le nuove ...

Ferrari svela la 488 Pista al Salone dell'auto di Ginevra : Ginevra , askanews, - Ginevra apre le porte al salone dell'auto. Al Palexpo è al via l'88esima edizione e i grandi costruttori mondiali sono pronti a sfidarsi con le ultime novità di tecnologia e ...

Motori - al via il Salone dell'auto di Ginevra : E' partito il count down ad uno degli eventi più attesi dagli amanti dei Motori. Domani, 6 marzo, prenderà infatti il via al Palaexpo l'88edizione del Salone dell'auto di Ginevra . Anche quest'anno ...

Salone Ginevra punta su high tech - nasce Shift con Ifa Berlino : Ginevra , askanews, - Auto e high tech uniscono le forze per portare la mobilità in un futuro sempre più connesso e interattivo. Un business che nel 2025 potrebbe valere 140 miliardi e che ha un ...

Salone di Ginevra 2018 - tutte le anteprime e le novità da non perdere : Sta per cominciare l’88esima edizione del Salone di Ginevra, che sarà aperta al pubblico dall’8 al 18 marzo. Vi esporranno 180 marchi, verranno presentate oltre 100 anteprime mondiali ed europee e saranno oltre 900 i modelli presenti. Preventivati circa 700 mila visitatori (10% italiani), pronti a calcare 106 mila metri quadrati di spazi espositivi completamente saturi. Di seguito una piccola rassegna in ordine alfabetico dei modelli da non ...

Salone Ginevra : 110 novità stemperano le preoccupazioni