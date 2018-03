Sala | l' uomo di destra che salva il Pd a Milano e può riunire la sinistra

ilgiornale

(Di martedì 6 marzo 2018) «Ho fatto e faccio fatica ad andare d'accordo con Matteo Renzi, ma ho deciso di non essere tra quelli che si siedono sulla riva del fiume ad aspettarne il cadavere» garantiva a dieci giorni dall'election day il sindaco diBeppe. Nella capitale economica d'Italia - nonostante Renzi - lain cachemire hato ancora il Pd, come era accaduto il 4 dicembre del 2016 con la vittoria del sì al Referendum per la riforma costituzionale, in controtendenza con quel risultato nazionale che fu il primo avviso di sfratto all'ex premier. Nei collegi uninominali per la Camera il Partito democratico è risultato il primo partito acon il 27%, seguito dal Movimento 5 Stelle, che cresce ma continua a non sfondare (incassa il 17,7%, circa quindici punti sotto la media nazionale). La coalizione di centroè in vantaggio (con Lega al ...