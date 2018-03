Russia 2018, Mourinho opinionista per una tv russa. Il compenso? 1,8 mln di euro (Di martedì 6 marzo 2018) Il Campionato del Mondo di calcio che si disputerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio avrà un protagonista in più, José Mourinho. L'ex allenatore dell'Inter, ora al Manchester United, ha infatti ... gazzetta (Di martedì 6 marzo 2018) Il Campionato del Mondo di calcio che si disputerà indal 14 giugno al 15 luglio avrà un protagonista in più, José. L'ex allenatore dell'Inter, ora al Manchester United, ha infatti ...

Var - svolta storica : sarà presente al Mondiale di Russia 2018 : L'Ifab accetta la richiesta della Fifa. In uso il protocollo attuale e spazio agli arbitri italiani che lo hanno testato in serie A : L'Ifab accetta la richiesta della Fifa. In uso il protocollo attuale e spazio agli arbitri italiani che lo hanno testato in serie A

