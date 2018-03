Rosa è tornata a casa Il momento dell' abbraccio con la mamma in aeroporto

huffingtonpost

(Di martedì 6 marzo 2018) C'è tutto l'amore e la disperazione in quest'. Nel video ripreso e diffuso da Chi l'ha Visto? le immagini'arrivo diDi Domenico, la giovane 15enne di cui si erano perse le tracce, all'e l'con la madre e il padre che per mesi non hanno mai smesso di cercarla ed aspettarla.La ragazza era stata portata in Turchia dal giovane pachistano Alì Qasib, conosciuto su Internet. Il 28enne l'aveva circuita e poi strappata all'amore dei suoi genitori che fin da subito hanno tentato di persuaderlo a lasciarla andare. Solo l'intervento del padre di lui ha potuto sciogliere la situazione.Ora cheè finalmente, non si conoscono ancora le conseguenze che avrà il gesto del pakistano Alì Qasib.