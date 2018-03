Roma tra pioggia e crateri E su Twitter impazza il #cinebuche

Ultimo vince Sanremo ma a Roma non lo fanno entrare in un locale : 'Hai la tuta' : È stato il trionfatore di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Eppure Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, non è riuscito a entrare in un locale della Capitale, sulla Nomentana. 'Ci hanno detto che ...

Maltempo a Roma - buche e voragini nelle strade : traffico in tilt - città nel caos : La neve ma soprattutto la pioggia che cade quasi ininterrottamente da giorni sulla Capitale hanno deteriorato ulteriormente il gia’ malandato manto stradale, per la disperazione dei Romani. buche piene di acqua causano rallentamenti continui sia in centro che in periferia. Quelle più pericolose vengono ‘presidiate’ da vigili che le segnalano ad automobilisti, motociclisti e pedoni. Allagamenti, voragini piene d’acqua, ...

Treni - un'altra giornata nera : guasto sulla Roma-Napoli ad Anagni : Quella di martedì è stata un'altra giornata difficile per i collegamenti ferroviari con ritardi, Treni cancellati e disagi. Problemi sull'alta velocità tra Campania e Lazio, ma anche su alcune tratte ...

Roma - domani De Rossi rientra in gruppo. Resta incerto l'impiego contro il Torino : Eusebio Di Francesco, in un clima surreale dovuto alla morte di Davide Astori, sta preparando a Trigoria i test contro Torino , venerdì ore 20.45, e Shakhtar , martedì stesso orario, . Tra gli ...

A Roma traffico in tilt a causa di buche e allagamenti - : Nella Capitale piove ininterrottamente da diverse ore e l'acqua ha riempito le voragini presenti nel manto stradale dissestato. Questo ha causato forti rallentamenti e ha fatto impantanare numerose ...

