Roma | Sequestrati hashish | marijuana e cocaina | arrestato 22enne romano

Roma : Sequestrati 1 Kg di cocaina e 8mila euro - due arresti : Roma: Carabinieri sequestrano a Tor Bella Monaca 1 Kg di cocaina e 8.000 euro, arrestata coppia Romana Roma – Due pusher Romani, entrambi di 45 anni, sono... L'articolo Roma: Sequestrati 1 Kg di cocaina e 8mila euro, due arresti su Roma Daily News.

Condimenti alimentari aRomatizzati sequestrati in provincia di Cagliari : In provincia di Cagliari, presso uno stabilimento di produzione alimentare, i Carabinieri del locale NAS hanno sequestrato oltre mille confezioni di Condimenti alimentari aromatizzati a base di “fior di sale”, per un valore di circa 25 mila euro, in quanto sono risultati contaminati da numerosi frammenti di insetti. I campioni esaminati sono stati sottoposti ad analisi di laboratorio presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la ...

Roma - animali : allevamento lager sequestrati 59 tra cavalli - pony e asini : Sono stati sequestrati a Lunghezza, vicino Roma, dai carabinieri, con la collaborazione di personale dei servizi veterinari, 59 animali tra cavalli, pony, asini, muli e bardotti. Le indagini erano ...

Prenestina - sequestrati 360 chili di marijuana : era destinata a rifornire i pusher di Roma : E' stato uno scambio di auto ad allertare i carabinieri che alal fine delle verifiche hanno arrestato tre persone e sequestrato 366 Kg di marijuana, droga che era destinata a rifornire i pusher di ...

Roma. Borgo : 200 kg di merce abusiva sequestrati dalla Polizia Locale : Più di 200 kg di merce abusiva sono stati sequestrati dalla Polizia Locale, in collaborazione con il commissariato di Polizia

Roma : 25 puscher arrestati e sequestrati 650 dosi di droga : I Carabinieri hanno arrestato 25 spacciatori sequestrando 650 dosi di droga e 5.000 ero Roma Hanno passato al setaccio tutti gli angoli alla ricerca di droga, battendo tutti i quartieri della Capitale.

Roma : 25 puscher arrestati e sequestrati 650 dosi di droga : I Carabinieri hanno arrestato 25 spacciatori sequestrando 650 dosi di droga e 5.000 ero Roma – Hanno passato al setaccio tutti gli angoli alla ricerca... L'articolo Roma: 25 puscher arrestati e sequestrati 650 dosi di droga su Roma Daily News.

Roma - scoperto laboratorio droga in villa : sequestrati 3 - 5 kg cocaina : Roma, 8 feb. , askanews, Seguendo gli spostamenti di una persona vicina al mondo degli stupefacenti, dal quartiere di Tor Bella Monaca, i Carabinieri della Compagnia di Frascati sono giunti a Fiano ...

Roma : sequestrati 60.000 articoli illegali : Roma- Di seguito il comunicato del Campidoglio. “Ci sono anche 16.000 giocattoli non a norma, quindi potenzialmente pericolosi per i bambini, tra i 60.000 articoli... L'articolo Roma: sequestrati 60.000 articoli illegali su Roma Daily News.

(VIDEO) Roma - sequestrati oltre 300 kg di “botti” illegali : Proseguono senza sosta i controlli dei Finanzieri del Comando Provinciale di Roma per contrastare la vendita di artifici e giochi pirotecnici illegali ovvero per il cui acquisto è richiesto il porto d’armi, immessi in commercio al di fuori dei canali autorizzati. Nel corso delle operazioni messe a segno in varie zone della Capitale e della […] L'articolo (VIDEO) Roma, sequestrati oltre 300 kg di “botti” illegali sembra essere ...

(VIDEO) Roma - riciclaggio e bancarotta - sequestrati beni per 2mln di euro : I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza d Roma hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni mobili ed immobili per un valore di oltre 2 milioni di euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri, finalizzato a cautelare i beni di una società immobiliare dei “Castelli Romani” […] L'articolo (VIDEO) Roma, riciclaggio e bancarotta, sequestrati beni per 2mln di euro sembra essere ...