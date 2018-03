Roma | gli sms proibiti del maestro di karate alla 14enne | l' uomo si difende | ' Non posso

Festa della Donna a Roma : tutti gli eventi dell'8 marzo : Cene a tema, spettacoli teatrali dedicati, incontri e party: la Festa della Donna a Roma si celebra tra teatri, location mozzafiato e locali. Dalle visite guidate ai concerti, fino alle serate in cui scatenarsi: l'...

James Blunt al Roma Summer Fest il 17 luglio : James Blunt, lo straordinario artista che ha venduto nella sua carriera oltre 30 milioni di dischi tra album e singoli, accumulato più di 625 milioni... L'articolo James Blunt al Roma Summer Fest il 17 luglio su Roma Daily News.

Ermal Meta il 5 luglio in concerto a Roma : Una grande produzione, una nuova e ricca cornice scenografica per un grande spettacolo; 12 nuove canzoni e un repertorio nel quale spiccano brani ormai entrati... L'articolo Ermal Meta il 5 luglio in concerto a Roma su Roma Daily News.

James Blunt in concerto il 17 luglio al Roma Summer Fest : Roma, 5 mar. , askanews, - James Blunt farà tappa con il suo "The Afterlove Tour" alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest 2018.Il 2017 è stato un anno particolarmente ...

La Procura di Roma indaga su presunti brogli nel voto dall'estero : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine su presunti brogli ed anomalie nel voto degli italiani all’estero, scrive Askanews. In particolare le verifiche sarebbero state avviate nei giorni scorsi...

Ermal Meta/ Il messaggio contro l'omofobia - il concerto a Roma il prossimo 5 luglio : Ermal Meta risponde alle dichiarazioni di un utente su Twitter, prendendo nettamente posizione contro l'omofobia. Il cantante non è nuovo a dichiarazioni di questo tipo.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 13:46:00 GMT)

La Procura di Roma indaga su presunti brogli nel voto all'estero : Roma, 5 mar. , askanews, Gli inquirenti della Procura di Roma hanno aperto un fascicolo d'indagine su presunti brogli ed anomalie nel voto degli italiani all'estero. In particolare le verifiche ...

James Blunt in Italia nel 2018 - 5 concerti tra Roma e Genova : tutte le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : James Blunt in Italia nel 2018 per cinque concerti a luglio! Il cantautore inglese fa ritorno nel nostro Paese per una serie di concerti la prossima estate, in occasione del suo The Afterlove Tour 2018. Il cantante torna in Italia a pochi mesi di distanza dall'ultimo soggiorno nel Belpaese, quando lo scorso novembre si esibì in tre concerti a Milano, Roma e Firenze. James Blunt terrà ben cinque concerti nel nostro paese, a partire dal 10 ...

Problemi cardiaci - la Roma ferma Nura : i dettagli : “Mercoledì 28 febbraio 2018, Abdullahi Nura, è stato sottoposto a controlli cardiologici programmati dai quali sono emersi reperti che hanno reso necessario un periodo di riposo dall’attività sportiva di trenta giorni, successivamente al quale verranno ripetuti gli accertamenti del caso. Il calciatore nigeriano si trova attualmente in prestito al Perugia”. Questo quanto comunicato dal sito ufficiale della Roma in data odierna. Dopo ...

Annunciato il concerto di Ermal Meta al Foro Italico di Roma : info biglietti in prevendita : Il concerto di Ermal Meta al Foro Italico di Roma è ufficiale. Dopo la conquista del Mediolanum Forum di Assago il 28 aprile prossimo, l'artista di Fier approda al Centrale Live della capitale per un live in programma per il 5 luglio. Esattamente un anno prima, la location capitolina aveva ospitato una delle tappe di Zerovskij di Renato Zero, spettacolo concepito per i suoi 50 anni di carriera. I biglietti per assistere al concerto con il ...

Arctic Monkeys in Italia nel 2018 - a Roma e a Milano : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Arctic Monkeys in Italia nel 2018 per due serate-evento attese a Roma e a Milano. La band annuncia il tour europeo che la porterà anche in Italia su due dei palchi più prestigiosi della penisola nelle città di Roma e di Milano. Il 26 maggio, gli Arctic Monkeys sono attesi a Roma, Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, il primo show in assoluto con parterre in piedi atteso all'Auditorium Romano. A giugno, la band tornerà in concerto nella ...

L’arte mimetica negli scatti di Liu Bolin a Roma : Il trasformismo e il travestimento hanno sempre affascinato gli artisti. La fotografa americana Cindy Sherman, il giapponese Yasumasa Morimura, il performer Ulay, ex compagno di vita e lavoro di Marina Abramovic, ORLAN, che si è persino sottoposta a vari interventi chirurgici, o — per andare indietro nel passato — Urs Lüthi, Andy Warhol o Marcel Duchamp hanno subito l’indiscreto fascino della trasformazione. Ma c’è un artista che ha fatto ...

ROSA PERROTTA/ Video - la lettera Romantica del fidanzato Pietro Tartaglione (Isola dei Famosi 2018) : ROSA PERROTTA conquista consensi fra il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018 grazie alla lettera di Pietro Tartaglione. I bookmakers prevedono invece la sua nomination. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 11:01:00 GMT)

Enzo Lippolis/ È morto l’archeologo pugliese : era direttore di Scienze dell'antichità alla Sapienza di Roma : L'archeologo Enzo Lippolis è morto, sabato sera, a 63 anni stroncato da un malore. Poco prima aveva partecipato alla tramissione di Massimo Gramellini "Le parole della settimana" su Rai 3.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:10:00 GMT)