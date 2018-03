Rocket League | il DLC DC Super Heroes Pack si mostra in tre video tratti dalla versione

Rocket League : in arrivo il DLC "DC Super Heroes" : Per tutti i giocatori di Rocket League appassionati di Supereroi DC c'è una buona notizia: come riporta anche Mynintendonews, sembra proprio che il prossimo mese arriverà un DLC dedicato a tutti gli eroi DC.Il nuovo DC Super Heroes DLC pack ci permetterà di far saltare in aria gli avversari a bordo della Batmobile dell'89, introdurrà infatti una quantità di nuovi interessanti veicoli e molto altro ancora.Ecco, di seguito, il trailer di questo ...

Hot Wheels lancia il set per giocare a Rocket League con le macchine giocattolo : Nel corso della manifestazione newyorkese Toy Fair, Psyonix e Mattel hanno portato tra i padiglioni della fiera una versione giocabile dell'Hot Wheels Rocket League RC Rivals, un set che permette di giocare dal vivo e con macchine radiocomandate al popolare videogame. Il kit fornisce le automobili RC e ovviamente l'arena, totalmente somigliante a quelle del gioco e dotata di porte con lettori a infrarosso in grado di riconoscere quando un gol ...

Rocket League : la prossima settimana inizierà la beta della modalità Torneo su Steam : Psyonix continua a supportare il suo apprezzato Rocket League, dopo l'introduzione di modifiche dal punto di vista tecnico per la versione Nintendo Switch, ecco che la compagnia annuncia interessanti novità che riguardano la modalità Torneo.Come segnala Dualshockers, la prossima settimana prenderà il via la beta per la suddetta modalità su Steam, una modalità che permetterà ai giocatori di creare delle competizioni personalizzate. La fase beta ...

Rocket League : in arrivo un miglioramento grafico su Switch : Rocket League implementerà un miglioramento grafico previsto per Nintendo Switch, riporta Polygon.L'aggiornamento arriverà questa primavera mentre per quanto riguarda un miglioramento anche per Xbox One X, bisognerà attendere la fine dell'anno.I piani sono stati delineati in un roadmap rivelata da Psyonic proprio oggi. I miglioramenti per Switch aumenteranno la risoluzione a 900p in modalità docked, e a 720p in modalità portatile, entrambe a 60 ...

Rocket League : aggiornamenti in arrivo a partire dalla settimana prossima : Il primo aggiornamento dell'anno per Rocket League giungerà la settimana prossima, comunica Psyonic.Nello specifico arriverà il 7 febbraio, data che segnerà l'inizio di un nuovo approccio agli update per il gioco da parte dello studio. Gli aggiornamenti infatti si alterneranno tra Content Updates e Feature Updates per tutto il 2018.Perché questi cambiamenti? Tutto è spiegato in un nuovo post sul blog ufficiale nel quale non solo è spiegato ...

Rocket League Collector’s Edition disponibile da oggi in Italia : Psyonix è lieta di annunciare, che a partire da oggi, la Rocket League Collector’s Edition per Nintendo Switch è disponibile all’acquisto anche in Italia. Rocket League da oggi in Limited Edition disponibile sull’eShop dallo scorso Novembre, a partire da oggi debutta anche nei negozi in edizione fisica oltre che limitata, distribuita da Warner Bros. Interactive ...

Rocket League : Il supporto ai party crossplay arriverà quest'anno : Gli oltre 40 milioni di giocatori di tutto il mondo potranno quindi invitare i loro amici a giocare nella stessa squadra indipendentemente dalla piattaforma utilizzata. La risposta è stata data all'...

In arrivo entro l'anno il supporto ai party crossplay per Rocket League : Che Rocket League sia un gioco veramente popolare tra i giocatori non ci sono dubbi, il titolo di Psyonix è riuscito a fare breccia nel cuore di tantissimi utenti e, a dimostrarlo, ci sono i recenti dati che ci parlano di oltre 40 milioni di giocatori impegnati con il gioco.Oggi Rocket League torna protagonista con un'interessantissima notizia in arrivo da Dualshockers. Infatti, a quanto pare, entro il 2018 è in arrivo una feature molto ...

Rocket League : Psyonix vuole che scegliate la nuova musica dei menu : ... https://t.co/Lh9jirNPDV " Rocket League (@RocketLeague) 11 gennaio 2018 Che ne pensate? Avete già letto che Rocket League ha superato i 40 milioni di giocatori in tutto il mondo ? Se volete ...

Rocket League è risultato il titolo più venduto a dicembre 2017 sul Nintendo eShop europeo : Rocket League gode di una grande popolarità presso i giocatori, questo è sicuramente fuori dubbio: recentemente il team di sviluppo ha comunicato che il titolo può ora contare su più di 40 milioni di utenti.A quanto pare, Rocket League ha riscosso un ottimo successo anche tra gli utenti Switch, infatti, come segnalato da Nintendo Everything, il gioco di Psyonix è risultato come il titolo più venduto nel mese di dicembre 2017 sul Nintendo eShop ...

Rocket League su Switch è fantastico da giocare in modalità portatile - analisi tecnica : Sulla carta, il porting di Rocket League non dovrebbe risultare troppo impegnativo per l'hardware di Switch, ma si può dire che lo sviluppatore Panic Button abbia dovuto affrontare diverse sfide per portare il titolo sulla console ibrida di Nintendo. Nonostante non rappresenti esattamente lo stato dell'arte, si tratta di un gioco realizzato principalmente per le console current-gen di Sony e Microsoft, il che innalza automaticamente l'asticella ...

eSport - Rocket League : il videogiochi che unisce calcio e motori ha conquistato più 40 milioni di giocatori in tutto il mondo : Continua la crescita di Rocket League, il videogioco di Psyonix, che da quando è stato rilasciato ha superato il tetto dei 40 milioni di giocatori L'account ufficiale di Rocket League ha annunciato ...

Rocket League supera quota 40 milioni di giocatori : Rocket League, il titolo targato Psyonix, è diventato uno dei giochi di maggior successo in seguito al lancio avvenuto nel 2015 e, su questo, non ci sono molti dubbi. A testimoniare l'apprezzamento da parte dei giocatori ci sono i numeri: gli ultimi dati ci parlavano di oltre 38 milioni di utenti impegnati nel gioco ma, a quanto pare, il numero è salito di nuovo.Infatti, come segnalato da Dualshockers, Psyonix ha comunicato attraverso un post su ...