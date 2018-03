Ritrovata Lady Lex | video e storia della portaerei americana affondata nel ' 42

Blastingnews

(Di martedì 6 marzo 2018) L'USS Lexington (CV-2),nota con il nome diLex, fece perdere le sue tracce nel 1942, quando affondò con ben 35 velivoli a bordo. Da allora non si seppe più nulla, fino alla giornata di domenica 4 Marzo 2018, quando il co-fondatoreMicrosoft Paul Allen ha scovato tra i fondali australiani il suo relitto. La nave militare ha assunto un ruolo molto importante nel corsoSeconda Guerra Mondiale in quanto partecipò alla battaglia del Mar dei Coralli, ossia al primo grande scontro aeronavale avvenuto nella. Il ritrovamento è stato annunciato sui social con un tweet, portando nuovamente l'attenzione su quel che è accaduto durante il grande conflitto. Tutto suLex:e curiosità Il ritrovamento del relitto diLexenaveUSS Lexington (CV-2) è stato un grande evento per gli appassionatiSeconda Guerra ...