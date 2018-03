Risultati elezioni politiche 2018 | tutti i seggi alla Camera e al Senato | chi si è

Risultati elezioni POLITICHE 2018/ Minniti - chi sono i ripescati Proporzionale : al Senato Bongiorno e Grasso : RISULTATI ELEZIONI POLITICHE Regionali 2018: seggi, eletti e ultime notizie. M5s e Lega vincono senza maggioranza, Renzi si dimette e Mattarella avvierà le consultazioni(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 11:20:00 GMT)

Elezioni 2018 - Risultati : ecco i candidati Vip eletti e quelli sconfitti. Giusy Versace in Parlamento - Francesca Barra no : Gianluigi Paragone Alcuni ce l’hanno fatta. Per altri, invece, la notorietà televisiva non è bastata. Nel giorno in cui i risultati elettorali assumono la consistenza dell’ufficialità, sono i numeri a spaccare in due l’esercito dei candidati vip al Parlamento e a decretare vincitori e vinti. ecco chi sono le personalità della tv, del giornalismo e dello sport che hanno conquistato un seggio a Palazzo e quelle che, invece, sono ...

Seggi ed eletti Senato - Risultati elezioni 2018/ 135 al Centrodestra : M5s si prende tutta Campania e Sicilia : Seggi ed eletti Senato, risultati Elezioni 2018: mancano 26 Seggi al Centrodestra per ottenere la maggioranza. Campania e Sud tutto M5s: Renzi resta, elenco big bocciati(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Risultati elezioni 2018 - al centrodestra mancano 56 seggi per la maggioranza. Il M5s avrà 221 deputati – LA DIRETTA : Maggioranze lontane, lontanissime per chiunque dopo il riparto del proporzionale. Come prevedibile, nessuna forza politica sfiora quota 316 seggi, quella che garantisce la possibilità di governare in maniera autonoma. La prima forza alla Camera sarà quella del centrodestra che – al netto degli eletti in Valle d’Aosta – vale 260 deputati. Al Movimento Cinque Stelle vanno 133 seggi che si sommano agli 88 uninominali vinti ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Gli scenari dopo i Risultati delle elezioni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 6 marzo. Gli scenari dopo i risultati delle elezioni. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 03:13:00 GMT)

Risultati LOMBARDIA ELEZIONI REGIONALI 2018/ Diretta - vince Attilio Fontana : "Sarò il presidente della gente" : RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2018, oggi 5 marzo 2018: exit poll e voti reali per i candidati alla presidenza della Regione Fontana e Gori, le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 23:39:00 GMT)

Risultati Lazio Elezioni Regionali 2018/ Diretta - Nicola Zingaretti ha vinto : "Risultato storico" : Risultati Elezioni Regionali Lazio 2018, oggi 5 marzo 2018: exit poll e voti reali per i candidati alla presidenza della Regione Zingaretti e Parisi. Dati spoglio e verdetti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 23:24:00 GMT)

Risultati elezioni Lazio - riconferma Zingaretti : "Bellissima rimonta" : Il candidato del centrosinistra davanti a Parisi. Rischio maggioranza debole. Lombardi: "Non ho mai mollato". Pirozzi: "Il nostro è un risultato straordinario" elezioni 4 marzo, Risultati in diretta. ...

Elezioni politiche - Lazio in tilt : a 20 ore dalla chiusura dei seggi mancano Risultati di diversi collegi : “Caos a Ostia e Marino” : Ritardi, contestazioni, proteste e addirittura risse. A 20 ore dalla chiusura dei seggi, nel Lazio mancano ancora i risultati finali di 8 collegi uninominali al Senato e di 16 alla Camera. In particolare, i dati mancanti del Senato riguardano la sola regione Lazio, dove resta da completare lo scrutinio di 46 sezioni in tutta la regione. Situazione analoga per i collegi uninominali della Camera, dove però lo scrutinio iniziava dopo quello del ...

Risultati Lombardia Diretta Elezioni Regionali 2018/ Dati reali : vince Fontana - “Gori è stato corretto” : Risultati Elezioni Regionali Lombardia 2018, oggi 5 marzo 2018: exit poll e voti reali per i candiDati alla presidenza della Regione Fontana e Gori, le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:42:00 GMT)

