Risultati elezioni 2018 | al centrodestra mancano 56 seggi per la maggioranza Il M5s avrà

(Di martedì 6 marzo 2018) Maggioranze lontane, lontanissime per chiunque dopo il riparto del proporzionale. Come prevedibile, nessuna forza politica sfiora quota 316, quella che garantisce la possibilità di governare in maniera autonoma. La prima forza alla Camera sarà quella delche – al netto degli eletti in Valle d’Aosta – vale 260 deputati. Al Movimento Cinque Stelle vanno 133che si sommano agli 88 uninominali vinti formando una pattuglia di 221 onorevoli, che rappresenteranno il primo gruppo parlamentare. Il Pd, sulla base del 18,7% dei voti, elegge 86 deputati nel proporzionale, tra i quali ci sono anche i ministri Dario Franceschini e Marco Minniti, oltre al presidente del partito Matteo Orfini. Conteggiando i 24 collegi uninominali vinti, la coalizione di centrosinistra – zero eletti nel proporzionale per gli alleati di Svp, +Europa, Civica Popolare e ...