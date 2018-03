Rimac C Two - La sportiva elettrica da 412 chilometri all' ora

quattroruote

(Di martedì 6 marzo 2018) Saranno soltanto 150, ma per larappresentano un salto nel mondo della produzione in serie rispetto ai dati dell'opera prima Concept_One: parliamo della C Two, appena presentata al Salone di Ginevra. Sarà omologata in tutto il mondo, Stati Uniti compresi, ma il prezzo non è stato ancora ufficializzato.L'aerodinamica attiva domina anche il design. Dietro a un design meno estremo rispetto alla progenitrice si nasconde un progetto ricco di elementi di grande pregio e già pronto per il mercato. L'impostazione ricorda quella delle supercar tradizionali a motore centrale, con l'abitacolo spostato in avanti e impreziosito dall'apertura verticale delle portiere che si estende fino alla sezione del tetto. La monoscocca di carbonio si nasconde sotto i 4,75 metri totali della vettura, larga 1,98 e alta 1,2 metri ed è evidente l'accurato studio dell'aerodinamica: il Cx è pari a 0,28 e sono ...