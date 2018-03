Riecco Higuain | per Mandzukic si decide oggi

ilgiornale

(Di martedì 6 marzo 2018) Gonzaloc'è. Il Pipita ha smaltito la botta rimediata nel derby contro il Torino e ieri ha svolto tutto l'allenamento. La rifinitura didarà ulteriori conferme, ma l'argentino entrerà con ogni probabilità nei convocati. Ha lavorato con il gruppo anche Mattia De Sciglio, che a questo punto dovrebbe essere aggregato con la squadra anche se il impiego potrebbe essere rimandato a domenica contro l'Udinese, quando mancheranno gli squalificati Lichtsteiner e Alex Sandro. Lavoro differenziato, invece, per Marioalle prese con un affaticamento ai flessori della coscia. Sirà. A proposito di punte Harry Kane ha avvisato la Signora: «Siamo in un grande momento di forma. Dobbiamo battere la Juventus. Giochiamo in un modo che ci costringe a fare sempre un calcio d'attacco. Non possiamo entrare in campo con pensieri ...