Resilienza | la storia di Alessandro Cavallini raccontata in un docufilm

(Di martedì 6 marzo 2018) La definizione di, in psicologia, è la capacità di reagire a traumi e difficoltà. A questa caratteristica è dedicato unfirmato da Paolo Ruffini, nel quale racconta, un 14enne vittima di un neuroblastoma, non legandolo alla sua malattia, ma mostrandolo appassionato di vita e con un atteggiamento più che resiliente. Ed è proprio il significato diche Ruffini chiede ad alcuni medici che hanno a che fare quotidianamente con la malattia, nello specifico malattie che colpiscono i bambini. Unaparticolare per Paolo Ruffini: “Conosco i genitori di, Rita e Giovanni, siamo amici da molto tempo e conoscevo anche Ale, mi hanno chiesto di tenerlo in vita e allora ho realizzato questo documentario”. Nel documentario seguiamoe la sua famiglia in ogni tappa del processo della malattia, ma allo stesso tempo vediamo come ...