Renzi non salirà al Quirinale "Consultazioni? Vado a sciare" : Matteo Renzi dopo l'annuncio , finto, delle dimissioni da segretario del Pd, torna a parlare e lo fa ai microfoni di Radio Capital. L'ex premier torna sulla grande sconfitta del Pd e spiega quali ...

Renzi non andrà al Colle per le consultazioni. "Vado a sciare" : Matteo Renzi non intende far parte della delegazione Dem che salirà al Quirinale per le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Lo ha detto lo stesso segretario Pd a Massimo Giannini, che lo ha intervistato a Circo Massimo su Radio Capital. "Deciderà la direzione, io vado a sciare".

Elezioni - Cacciari : ” Crollo Pd? Lo dico da anni che finiva così. Renzi non è mai c’entrato niente con la sinistra” : “Elezioni? È evidente che un italiano su due abbia votato il M5s o la Lega. E certamente è una denuncia sull’inefficienza dell’establishment, che riguarda in particolare Renzi e in minore parte anche Forza Italia“. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal filosofo Massimo Cacciari, che aggiunge: “Mi aspettavo una forte affermazione del M5s e una sconfitta netta del Pd, bastava girare per il Paese per ...

Dentro il Pd le dimissioni differite di Renzi non sarebbero piaciute affatto : Matteo Renzi annuncia le dimissioni da segretario del Partito democratico: il leader dem è salito all'ultimo piano del Nazareno al termine di una lunga giornata di incontri e ha spiegato di voler ...

Di Battista : "Renzi arrogante - pur di non dimettersi frantuma il Pd" : 'Un discorso strampalato'. Alessandro Di Battista bolla così le parole di Matteo Renzi che ha annunciato le dimissioni , in differita, da segretario del Partito democratico. 'È in confusione totale e ...

Pd - partito diviso sulle dimissioni in differita di Renzi. Cuperlo : “Modalità che non funziona. Non c’è stata autocritica” : Matteo Renzi annuncia che si dimetterà da segretario del Pd, ma non subito. Quando? “Dopo la formazione del governo” annuncia in una conferenza stampa nel tardo pomeriggio il segretario dem, che non concede domande ai tanti giornalisti presenti nella sede del ‘Nazareno’ a Roma. A difendere le posizioni di Renzi c’è Matteo Richetti, mentre Gianni Cuperlo è molto critico: “Annunciare le dimissioni, ma ...

Elezioni : Sala - dimissioni Renzi attese - alcuni passaggi discorso non chiari : Milano, 5 mar. , AdnKronos, 'Le dimissioni erano attese visto come si erano messe le cose. Sulle modalità adesso riflettiamo. alcuni passaggi del suo discorso non sono chiari neanche a me'. Lo afferma ...

"Renzi ha affossato il Pd - il centrosinistra non c'è più Noi all'opposizione ma collaborare col M5s si può" Boccia ripercorre la parabola discendente del rottamatore : INTERVISTA/ Francesco Boccia, presidente della Commissione Bilancio della Camera, analizza senza giri di parole gli anni del Pd renziano e il crollo alle urne. E apre alla collaborazione col M5s Segui su affaritaliani.it

