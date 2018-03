Renzi lancia hashtag #senzadime

Napolitano affonda Renzi e lancia il bis di Gentiloni : Chi temeva che Giorgio Napolitano potesse mancare all'appello, si rassereni. Chi pensava che l'uderstatement fosse dote indispensabile per candidarsi a «riserva della Repubblica», ci ripensi. Il partito dello «status quo» ha rotto gli indugi, spostate le fiche dal cavallo bolso MatteoRenzi al pimpante PaoloGentiloni, lo esibisce e lo vezzeggia a mo' di purosangue (i nobili natali non vengono ...

Nuovo sgarbo a Renzi - Prodi lancia Gentiloni : 'Con lui serietà al governo' : Senza coalizioni non si governa l'Italia. È il messaggio di Romano Prodi che da Bologna lancia la voltata a 'Insieme' , la lista coalizzata con il Pd dove sono confluiti verdi, socialisti e Area ...

La ministra LoRenzin : via libera alla costruzione dei nuovi ospedali di Lanciano e di Vasto : Concluso l'iter procedurale, la firma dell'accordo di programma tra la Regione Abruzzo e i Ministeri della Salute e dell'Economia per la costruzione dei nuovi ospedali è questione di ore. Lo ha annunciato la ministra della Salute , Beatrice Lorenzin , questo pomeriggio a Lanciano durante la visita al " Renzetti ". « Se ...

Promesse elettorali della LoRenzin : nuovi ospedali per Vasto e Lanciano : Concluso l'iter procedurale, la firma dell'accordo di programma tra la Regione Abruzzo e i Ministeri della Salute e dell'Economia per la costruzione dei nuovi ospedali è questione di ore. Lo ha annunciato la Ministra della Salute, Beatrice Lorenzin , questo pomeriggio a Lanciano durante la visita al "Renzetti". «Se non ...

Pd - Renzi lancia 'operazione primo posto' : 'ci manca un soffio...' : Roma, 16 feb. , askanews, 'manca un soffio, vorrei che da Bari partisse l'operazione primo posto', perchè il Pd sia il primo partito e il primo gruppo alla Camera e al Senato. La partita non dipende ...

Renzi va a Sant'Anna di Stazzema sul luogo dell'eccidio nazista e rilancia sull'antifascismo : Matteo Renzi ci mette una pezza. Dopo le polemiche sulla presunta 'timidezza' del Pd nel condannare la sparatoria compiuta a Macerata dal fascioleghista Luca Traini contro sei immigrati, il segretario ...

Renzi rilancia : 'sull'antifascismo guai ad indietreggiare di un centimentro' : Sul dopo voto restano le divergenze con Grasso che ha presentato il piano economico di LeU: 'rilancio degli investimenti, alleggerimento dell'Irpef per i redditi medio bassi e per le imprese' -

Renzi rilancia sfida tv a Di Maio : ok o la revochi come bonifici? : Roma, 14 feb. , askanews, 'Caro Di Maio, tu hai chiesto un confronto televisivo tre mesi fa. Adesso accetti la sfida o revochi anche questa come fosse un bonifico qualsiasi?' Il segretario del Pd ...

Medici di famiglia ‘in estinzione’ : la Federazione Ordini lancia l’allarme alla LoRenzin : “Se tra dieci anni 33.000 Medici di famiglia andranno in pensione, e solo 11.000 ‘new entry’ arriveranno a sostituirli, ci saranno 22.000 Medici di famiglia in meno. E, a farne le spese, saranno 14 milioni di persone, che si troveranno senza medico di base, oppure con un’assistenza sanitaria insufficiente”. La Fnomceo (Federazione degli Ordini dei ‘camici bianchi’) “ha lanciato già da tempo ...

Renzi sui diritti tv : 'Chiudere subito per rilanciare il calcio italiano' : ... ha parlato ai microfoni di Rtv38 della questione legata ai diritti tv: 'Speriamo di riuscire a chiudere rapidamente: l'importante è che il campionato italiano torni a essere il più bello del mondo. ...

Renzi lancia il programma Pd «Il reddito di cittadinanza è un incentivo a farsi licenziare» : Tra i punti del programma: un assegno universale per le famiglie e un sistema di welfare per chi deve prendersi cura dei figli: «C’è poi la sfida del salario minimo universale perché chi la sera porta le pizze non può guadagnare 5 euro»

Renzi lancia il programma Pd : Matteo Renzi presenta il programma del Pd , alle 15.30, da Bologna. "Presentiamo oggi un programma frutto di mesi di lavoro e di contributi di migliaia di persone - ha scritto su Facebook - Ma ...

Renzi lancia "l'Italia modello Alberto Angela : 4 marzo match point contro M5S". E mette in guardia dal pericolo Salvini : "Gentiloni è come la camomilla? Allora io sono la Red Bull. Ma non litigheremo". In un'intervista a Claudio Cerasa sul Foglio, il segretario del Pd Matteo Renzi parla del suo rapporto con il presidente del Consiglio."Io credo che in campagna elettorale sia necessario un giusto mix tra buon senso, equilibrio e capacità di prendere i voti. Sono d'accordo con Paolo quando dice che per il Paese era importante aggiungere un elemento di ...

Renzi riprende il lanciafiamme : "Basta, a questo punto ci vuole il lanciafiamme". Proprio così. A un certo punto della giornata Matteo Renzi, seduto dietro la sua scrivania al Nazareno, scarta, e mette da parte le tabelle con gli intricati incroci fra collegi, correnti e richieste personali, tornando a usare un termine a lui caro: "Qui bisogna usare il lanciafiamme. Se continuiamo a correre dietro il manuale Cencelli non ne usciamo fuori".Le liste elettorali sono ...