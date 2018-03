Renzi | Decide la direzione del PD | io vado a sciare

Elezioni : Rosato - Renzi si dimette? Decide lui ma ora pensiamo a Paese : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – “Ci sono due ordini di problemi: il primo è cosa succede nel Paese e il secondo cosa succede nel Pd. Noi in questo momento stiamo pensando al primo”. Lo dice Ettore Rosato a Porta a Porta e alla domanda su eventuali dimissioni di Matteo Renzi da segretario dem, risponde: “Deciderà lui”. “Che il risultato sia il 19, il 20 o il 21” per il Pd il dato che emerge dalla tornata ...

Elezioni : Renzi - Gentiloni premier? Sosterremo quel che deciderà Mattarella : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Gentiloni è un ottimo premier ed è una persona a cui sono legato da un sentimento di amicizia, sono contento che tutti ne parlino bene, ho fatto bene a fare il tifo per lui dopo di me” a Palazzo Chigi. Il nome a cui affidare il mandato per la formazione del governo “lo sceglie il Presidente della Repubblica. Noi siamo una squadra, quello che deciderà Mattarella avrà il nostro totale ...

Roma - Di Francesco : “FloRenzi? Decideremo all’ultimo” : Roma, Di Francesco: “Florenzi? Decideremo all’ultimo” Il tecnico alla viglia dell’andata degli ottavi con lo Shakhtar: “Siamo in grande crescita, evitiamo i cali di tensione. Florenzi? Non sta bene, Decideremo all’ultimo” Continua a leggere L'articolo Roma, Di Francesco: “Florenzi? Decideremo all’ultimo” sembra essere il primo su NewsGo.

Roma - Di Francesco/ “FloRenzi non è disponibile - per Under devo ancora decidere” : Roma, parla Di Francesco: “Florenzi non è disponibile, per Under devo ancora decidere”. Il tecnico del club giallorosso ha parlato in conferenza stampa in vista dello Shakhtar(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 15:32:00 GMT)

Renzi apre a Gentiloni premier - 'ma sarà il Colle a decidere' : A Non è l'Arena apre a un Gentiloni bis e fa autocritica: 'Un po' di giovinezza e un po' di arroganza'. Nel pomeriggio intervistato con il ministro Minniti -

Renzi : «Il premier? Decide Mattarella - Gentiloni può giocare le sue carte» : Il segretario del Pd archivia le aspirazioni di tornare a Palazzo Chigi: «Con Paolo non litigheremo mai, anche perché a sinistra lo facciamo già troppo. Col centrodestra? Mai»

Renzi : decide Colle ma Gentiloni può giocarsi carte : Non litigheremo mai tra di noi assicura il segretario - Il giorno dopo l'endorsment di Prodi al premier Gentiloni, in vista delle prossime elezioni fissate il 4 marzo, il segretario del Pd non ha ...

Renzi : premier lo deciderà Capo Stato ma Gentiloni è in campo : Roma, 18 feb. , askanews, - "Il premier potenziale lo decide il presidente della Repubblica. Ma è chiaro che chi ha fatto il presidente del Consiglio come Paolo Gentiloni potrà giocarsi le sue carte. ...

Vaccini - LoRenzin : «Non decide Raggi». La sindaca : «Bimbi cacciati per colpa del caos del ministro» : «Leggo che il Sindaco Raggi e l'Assemblea Capitolina si sono trasformati in un nuovo organo tecnico scientifico delle istituzioni italiane: non solo si occupano di virus e batteri, ma forse...

Juventus-Roma 1-0 : decide Benatia - traversa di FloRenzi : Allo Stadium non si passa. Cambiano gli allenatori (giallorossi) ma la prassi resta sempre la stessa: dopo Garcia e Spalletti, anche Di Francesco s'inchina a casa della Signora: 1-0 di misura, ma ...

Etruria - Renzi : «Dimissioni Boschi? Non esiste - decidereanno gli elettori» : «Un politico si fa giudicare dai cittadini quindi saranno le elezioni a giudicare se qualsiasi politico, non solo Boschi debba tornare in Parlamento. È una discussione che non...

