quattroruote

: Renault EZ-GO - Un propotipo per la mobilità di domani - thexeon : Renault EZ-GO - Un propotipo per la mobilità di domani -

(Di martedì 6 marzo 2018) In oltre un secolo di storia levoluzione dellauto è sempre stata influenzata dalla presenza di un volante e di un posto di guida, elementi che potevano essere spostati su un lato o al centro, ma sono stati e continuano a essere irrinunciabili. La sfida che si giocherà sulla guida autonoma, la cui diffusione dipenderà inesorabilmente dalle infrastrutture che si riusciranno a integrare nelle città già esistenti, lascia invece per la prima volta lopportunità di pensare ad auto diverse da quelle che conosciamo. Cè lopportunità di uscire dai canoni classici, ed ecco che ogni grande Casa ha la sua visione. Il primo passo è quello di pensare ai taxi del futuro, e laapprofitta del Salone di Ginevra per mostrare la sua interpretazione. Un robot per lacondivisa. Nulla a che vedere con le Twingo e gli shuttle che già circolano (con un driver in carne e ossa ma inattivo) sulle ...