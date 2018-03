Regione Lazio | Zingaretti vince ma non ha la maggioranza

Regione Lazio : scintille tra Parisi e Pirozzi : Dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018, anche per le elezioni regionali in Lombardia [VIDEO] e nel Lazio i giochi sono fatti. Alla presidenza della Regione lombarda è stato eletto il candidato di ...

Maltempo - Coldiretti Lazio : chiesto alla Regione lo stato di calamità : “In seguito ai gravissimi danni riportati dagli agricoltori, a causa dell’ondata di gelo siberiano della scorsa settimana”, Coldiretti Lazio ha inviato alla Regione “una specifica richiesta affinché siano attivate le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità naturale”. ”Tutte le colture sono state colpite e moltissime strutture pesantemente danneggiate dal gelo e dal peso delle neve – ...

Regione Lazio : ecco dove ha vinto Zingaretti : Zingaretti nel I Municipio prende il 50,1% Roma – A Roma il trionfo. Vittoria nella provincia di Rieti. Sconfitte a Viterbo – di misura –... L'articolo Regione Lazio: ecco dove ha vinto Zingaretti su Roma Daily News.

Regione Lazio : non c’è maggioranza assoluta : Regione Lazio: Si paventa una mancanza di maggioranza assoluta, ma scrutinio ancora in corso Roma – Lo scenario che sembra maggiormente plausibile nel nuovo Consiglio regionale... L'articolo Regione Lazio: non c’è maggioranza assoluta su Roma Daily News.

Garanzia Equity della Regione Lazio : 9 - 6 milioni per le Pmi : Roma, , askanews, - Nel Lazio arriva Garanzia Equity, con una dotazione di altri 9,6 milioni di euro per promuovere il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese, destinato alle Pmi ...

Risultati elezioni Regione Lazio : segui la diretta dello spoglio : Roma – Terninato lo spoglio relativo alle politiche ora l’attenzione si concentra sulle Regionali. In ballo c’è il rinnovo del governo presieduto fino ad ora... L'articolo Risultati elezioni Regione Lazio: segui la diretta dello spoglio su Roma Daily News.

PROIEZ.n°1 : Regione Lazio candidati : 15.15 copertura 5% % % candidati Presidente Coaliz. SERGIO PIROZZI 4,7 00,0 STEFANO PARISI 27,0 00,0 ROBERTA LOMBARDI 32,0 00,0 NICOLA ZINGARETTI 34,4 00,0 Consorzio Opinio Italia per Rai Ricerca soggetta ad errore statistico

Volata a due in Regione Lazio Parisi nella scia di Zingaretti : Sarà una lunga attesa e con scarse notizie per gli sfidanti alle elezioni regionali, che soltanto oggi, in serata, sapranno chi diventerà il nuovo governatore del Lazio. Lo spoglio delle schede, ...

Tutti i risultati elezioni politiche 2018 al 5 marzo per Camera - Senato - Regione Lombardia e Lazio : I risultati elezioni politiche 2018 sono serviti in queste prime ore di oggi 5 marzo per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e pure per le regioni Lombardia e Lazio. Alle 7:05 di questa mattina, il Viminale (attraverso la piattaforma Eligendo) ha presentato i dati ancora parziali di questa tornata elettorale che tengono conto di 38.979 seggi scrutinati su 61.401 totali. Un dato dunque ancora parziale ma le percentuali finali ...

EXIT POLL n°1 candidati Regione Lazio : 23.17 candidati % Presidente SERGIO PIROZZI 2,0 - 4,0 STEFANO PARISI 26,0 - 30,0 ROBERTA LOMBARDI 25,0 - 29,0 NICOLA ZINGARETTI 30,0 - 34,0 Consorzio Opinio Italia per Rai Ricerca soggetta ad errore statistico

Regione Lazio. Lombardi (M5S) : piano in 5 punti : “Per ripartire, insieme, ho preparato un piano di 5 passi da compiere nei primi 6/12 mesi di governo alla Regione Lazio, quando saro’ eletta presidente.... L'articolo Regione Lazio. Lombardi (M5S): piano in 5 punti su Roma Daily News.

Regione Lazio - due dirigenti a giudizio per atti corruttivi e mai rimossi. Ignorati i rilievi dell’Anac : “Via dopo le elezioni” : Due dirigenti rinviati a giudizio per reati di natura corruttiva ma lasciati da cinque anni al vertice delle rispettive direzioni regionali. Professionisti cui, fra l’altro, sono affidati incarichi molto delicati in settori cruciali come l’ambiente e l’agricoltura. Sono perentori i toni utilizzati da Raffaele Cantone nella missiva inviata poche settimane fa, il 15 dicembre 2017, a Nicola Zingaretti. Il presidente dell’Authority Anticorruzione, ...

Napoli-Roma - vietata la vendita ai residenti della Regione Lazio : Un impedimento che arriva a pochi giorni dal match della 27giornata di Serie A, anticipo serale del sabato di campionato , in diretta su Sky Sport 1 HD , , sfida che vedrà di fronte la capolista ...

Nicola Zingaretti : “Segretario? Io sono il candidato alla Regione Lazio” : “Segretario? Io sono il candidato della coalizione di centrosinistra alla Regione Lazio”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e candidato del centrosinistra, Nicola... L'articolo Nicola Zingaretti: “Segretario? Io sono il candidato alla Regione Lazio” su Roma Daily News.