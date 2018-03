Recuperi il 4 aprile | derby in sospeso

ilgiornale

(Di martedì 6 marzo 2018) Ventiquattro ore dopo la tragica scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori si è tenuta la riunione tra tutti i club di Serie A e il commissario Giovanni Malagò. Una riunione lunga, sentita, e iniziata con un lungo applauso in memoria del defunto calciatore bergamasco, la cui dipartita ha sconvolto l’intero panorama del pallone e non solo. La Fiorentina, società in cui militava Astori, ha voluto ringraziare gli altri club per la vicinanza mostrata dopo la scomparsa del proprio capitano, che ha portato al rinvio di tutti i match in programma domenica. «Una buona assemblea, positiva, propositiva», ha spiegato il presidente del Coni Malagò, un incontro informale ma utile per discutere su tante questioni rimaste in. Innanzitutto, è stata stabilita una data, anzi due, anzi tre date, di recupero delle partite non giocate. Ebbene, le sette ...