Rebecca Mader nel cast di Like Family | addio alla sua versione dark?

(Di martedì 6 marzo 2018) Once Upon a Time ormai è un capitolo chiuso persalvo colpi di scena nel finale di stagione che sarà girato proprio in questo mese e che andrà in onda in primavera.L'attrice che abbiamo amato nei panni della strega dell'over, ha preso parte anche a questa settima e ultima stagione come ritrovata insegnante di spinning almeno fino a che la sorella Regina non l'ha raggiunta per spezzare la maledizione e farle ricordare davvero chi lei fosse. Finirà qui il suo ruolo in questa stagione?I fan sperano di rivederla ancora ma senon sarà in Once Upon a Time 7 sarà sicuramente nella nuova comedy Fox dal titolo. La stessa rete ha annunciato che proprio la bella attrice dai capelli rossi è stata scritturata come una serie regolare nella comedy firmata da Suzanne Martin, Sean Hayes e Hazy Mills di Todd Milliner e Universal TV.è stato ...