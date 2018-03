Real | Ronaldo allunga la serie dei record | in gol nelle ultime 9 di Champions

Champions - Psg-Real 1-2 - Ronaldo vola ai quarti - delusione Emery : Non è ancora tempo per il Psg, è sempre tempo per il Real Madrid, almeno in Champions. L'anno scorso i parigini erano già ai quarti dopo l'andata, ma subirono una clamorosa "remuntada". Stavolta ...

Gol Cristiano Ronaldo - il Real Madrid ipoteca la qualificazione contro il Psg [VIDEO] : Gol Cristiano Ronaldo – Si sta giocando la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in campo Psg e Real Madrid ed importanti indicazioni. Poco prima del match brividi per il difensore della Fiorentina Astori, morto nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, momenti commoventi. Poi parola al campo con Cristiano Ronaldo grande protagonista, il portoghese porta in vantaggio i ...

Il Real Madrid batte il Getafe : Ronaldo fa doppietta e taglia il traguardo dei 300 gol nella Liga : Ronaldo trascina il Real Madrid alla vittoria contro il Getafe, superato 3-0 al Bernabeu. CR7 è autore di una doppietta, mentre il terzo gol porta la firma di Bale. In classifica il Real resta al ...

Real Madrid - tutti pazzi per il piccolo Byron : segna come Ronaldo ed esulta con la Papu Dance : ...bambini in tenera età la nostra mente fa già il suo percorso e ce li proietta 10-15 anni nel futuro mentre ripetono quelle gesta nei più grandi palcoscenici e con le maglie più prestigiose al mondo. ...

Real Madrid - il figlio di Cristiano Ronaldo imita il papà : 'Sarò come te' : Per tanti un padre è un esempio, un idolo. Per Cristiano Junior, il papà, non può che essere tale. "Sarò come te" avrebbe detto il bambino di 7 anni al Pallone d'Oro, come confermato da CR7 su ...

Chelsea - Hazard : 'Non sono al livello di Messi e Ronaldo. Sul Real Madrid...' : La sfida con Messi? È bello essere accostato a lui e Ronaldo, ma io sono un giocatore diverso, cerco di raggiungere il loro livello, perché sono i migliori del mondo. Se vuoi essere uno dei migliori, ...

Cristiano Ronaldo in doppia cifra nel 2018 - eguagliato Raul per numero di partite in gol con il Real : Cristiano Ronaldo è definitivamente tornato. A chi nutriva ancora dei dubbi sul rendimento del campione portoghese, dopo i soli 5 gol messi a segno nel girone d'andata di Liga e i problemi avuti con ...

La carica dei 101! E' record per Ronaldo : Perez - sicuro che il Real può rinunciare a CR7? : Con la doppietta contro il Psg, il portoghese ha firmato un altro record: mai nessuno in tripla cifra in Champions con la stessa maglia