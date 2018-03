Real ai quarti | fuori il PSG

Champions - Psg-Real 1-2 - Ronaldo vola ai quarti - delusione Emery : Non è ancora tempo per il Psg, è sempre tempo per il Real Madrid, almeno in Champions. L'anno scorso i parigini erano già ai quarti dopo l'andata, ma subirono una clamorosa "remuntada". Stavolta ...

Psg-Real Madrid 1-2 - Ronaldo e Casemiro timbrano il pass per i quarti. Espulso Verratti : Paris Saint Germain-Real Madrid 1-2, cronaca, tabellino e statistiche IL SOLITO Ronaldo - Che i due squilli siano semplicemente un fuoco di paglia lo si intuisce subito dal primo segmento della ...

LIVE Psg-Real Madrid - DIRETTA Champions League 2018 : i parigini cercano la rimonta impossibile per sognare i quarti di finale : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Psg-Real Madrid, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2018. Grande sfida del Parco dei Principi di Parigi dove i padroni di casa andranno in cerca della rimonta impossibile contro i Blancos. Vittoriose 3-1 nella sfida d’andata, le Merengues possono contare su un vantaggio considerevole, potendo sfruttare anche la valenza dei gol in trasferta. Una finale anticipata visto il ...

LIVE Porto-Liverpool - cronaca e risultato in tempo Reale : Reds ai quarti di finale : LIVE Porto-LIVErpool 0-3 , 25'/53 Mané, 29 Salah, Andata ottavi di finale Champions League, Estadio do Dragao , Oporto, SECONDO tempo 62 SOSTITUZIONE PORTO: fuori Brahimi, dentro Waris. 61 Poco meno ...

Quote Real Madrid-PSG : Blancos favoriti in casa - francesi avanti nel passaggio ai quarti : Quote Real Madrid PSG, è tutto pronto per una delle sfide più affascinanti di questi ottavi di finale. I bookmaker puntano sugli spagnoli, ma occhio ai parigini per i quarti. L'articolo Quote Real Madrid-PSG: Blancos favoriti in casa, francesi avanti nel passaggio ai quarti è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video/ Real Madrid Leganes - 1-2 - : highlights e gol della partita - Quarti Copa del Rey - : Video Real Madrid Leganes , risultato finale 1-2, : highlights e gol della partita. Clamorosa eliminazione dei Blancos ai Quarti della Copa del Rey.