Rassegna 6 3 Rosa Di Domenico | 15enne scomparsa da un anno | fa ritorno a casa

18 febbraio - Per la Rassegna A Teatro con Mamma e Papà - ROSASPINA al teatro Abeliano di Bari : BIGLIETTI: INTERO 10 euro RIDOTTO* 8 euro *per bambini fino ai 10 anni e per over 65 ABBONAMENTO: 8 spettacoli a scelta fra teatro Kismet e teatro Abeliano a 48 euro acquistabili presso: - il teatro ...