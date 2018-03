Ragusa : tenta di corrompere carabinieri durante posto di controllo - arrestato : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) – I carabinieri della Stazione di Ispica (Ragusa) hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino rumeno di 41 anni, bracciante, incensurato, per istigazione alla corruzione. Nel corso del controllo del territorio, i militari dell’Arma avevano fermato il veicolo con tre connazionali, sottoponendolo a controllo di polizia per verificare la correttezza dei documenti di guida. Al momento della ...

Ragusa : tenta di bruciare casa rivale in amore - arrestato : Palermo, 10 feb. (AdnKronos) – Prima gli insulti, poi le minacce e, infine, il tentativo di bruciare la casa del suo rivale in amore. Escalation di violenza per uno stalker a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Con l’accusa di atti persecutori i carabinieri hanno arrestato un pescatore di 60 anni, Pietro Marino. Le indagini sono scattate a maggio dello scorso anno quanto l’attuale convivente dell’ex moglie dell’uomo, ...