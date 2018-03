Quelli che…dopo il Tg – Luca | Paolo e Mia Ceran anche in access prime time

Quelli che…dopo il Tg - la nuova sfida di Kessisoglu e Bizzarri su Rai 2 : Nuovo appuntamento televisivo per Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu al timone de Quelli che…Dopo il Tg: scopriamo di cosa si tratta e quando va in onda Quelli che…Dopo il Tg è la nuova sfida di Rai 2. Si tratta di un vero e proprio tg satirico affidato alla conduzione di Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri affiancati da Mia Ceran e Ubaldo Pantani. Quelli che…Dopo il Tg: quando va in onda? Debutta lunedì 5 marzo subito dopo il TG2 ...