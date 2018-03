Quel partito di Mattarella interno al Pd che vuole il dialogo con il M5s

Quella lotta per un posto in lista che non risparmia alcun partito : Lunedì mattina, all'indomani dei risultati delle parlamentarie del Movimento 5 stelle, in un bar vicino al Pantheon a Roma, una signora di Reggio Emilia offre al cronista le registrazioni di conversazioni telefoniche del nume tutelare dei grillini, Beppe Grillo, di una presunta liaison nella città emiliana. Ci sarebbero solo accenti pruriginosi, a parte qualche giudizio sul sistema giudiziario italiano non in linea con il pensiero ufficiale ...