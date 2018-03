Psg-Real Madrid | momenti da brividi per Davide Astori | ecco cosa è successo VIDEO

calcioweb.eu

: La compo du PSG face au Real Madrid : Areola Daniel Alves Thiago Silva Marquinhos Berchiche Verratti Thiago Motta… - lequipe : La compo du PSG face au Real Madrid : Areola Daniel Alves Thiago Silva Marquinhos Berchiche Verratti Thiago Motta… - MailSport : PSG XI vs Real Madrid: Areola, Alves, Silva, Marquinhos, Berchiche, Verratti, Motta, Rabiot, Di Maria, Mbappe, Cavani - Jon_LeGossip : PSG XI vs. Real Madrid: Areola - Alves, Marquinhos, Silva (c), Berchiche - Motta, Verratti, Rabiot - Di Maria, Cavani, Mbappe. #PSGREAL #UCL -

(Di martedì 6 marzo 2018) Si sta giocando la gara di ritorno valida per gli ottavi di finale di Champions League, in campo Psg ein una gara fondamentale per la qualificazione, la squadra francese chiamata alla reazione dopo la sconfitta dell’andata per 3-1, il Psg non può contare sull’attaccante Neymar, fermo per infortunio. Nel frattempoprima dell’inizio della gara, ricordo commovente di, morto nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. Tutti in piedi per, hai vistoquante persone ti vogliono bene? Psg-daperIl commovente minuto di silenzio per la scomparsa di #prima di #psg) #ucl pic.twitter.com/uN1jEgU0he — Giuseppe Latorraca (@GiuseppeLatorra) 6 marzo 2018 #PSGperpic.twitter.com/EVx5zPN3Ja — ...