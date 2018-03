calcioweb.eu

: #DaniAlves lascia la #Juventus per vincere la #UCL col #PSG. Già, quasi. #PSGREAL ?? - matteo_zinani : #DaniAlves lascia la #Juventus per vincere la #UCL col #PSG. Già, quasi. #PSGREAL ?? - CalcioWeb : #Psg, quasi 500 milioni 'buttati': vincere solo la Ligue 1 non può bastare - paxer89 : Il PSG è una squadra quasi totalmente senza equilibrio e quando esci dalla Ligue 1 è una cosa che tendi a sentire,… -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Il Psg esce a testa bassissima dalla Champions League, umiliazione contro il Real Madrid, prima il ko per 3-1 in Spagna, poi l’altra sconfitta anche in Francia per 1-2 ad opera di Cristiano Ronaldo e compagni. E’ vero che di fronte c’erano i campioni in carica ma in Liga stanno trovando più di qualche problema, per il Psg non essere stati mai in partita per la qualificazione non può essere accettato per la dirigenza e per i tifosi, In estate sono stati spesi500per costruire una squadra fortissima, i colpacci sono stati quelli di Neymar e Mbappé, l’assenza del brasiliano nel momento più importante non può giustificare la debacle. Sempre più delicata la situazione di Emery che ha fallito clamorosamente l’obiettivo numero uno. Per il Psg è un giorno da dimenticare, servono valutazioni molto ampie… L'articolo Psg,500...