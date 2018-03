' Profondo Rosso' usciva al cinema 43 anni fa

Profondo Rosso per FILA : Retrocede molto il principale produttore di matite , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,25%. Lo scenario su base settimanale di FILA rileva un allentamento della curva rispetto ...

Profondo Rosso per Coty : In forte ribasso Coty , che mostra un disastroso -2,02%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Coty rispetto all' ...

Profondo Rosso per Banca Farmafactoring : Affonda sul mercato Banca Farmafactoring , che soffre con un calo del 3,57%. Il trend di Banca Farmafactoring mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa situazione classifica il ...

Uber - Conti in Profondo Rosso ma in miglioramento : stata valutata più di 50 miliardi di dollari, ha promesso di rivoluzionare il mondo dei trasporti e ha chiuso i Conti trimestrali in profondo rosso. Non si tratta della Tesla, ma di un'altra delle nuove società tecnologiche americane attive in campo automobilistico: Uber . ...

Credito Valtellinese in rosso Profondo : Teleborsa, - Giornata no per CreVal perde il 6,70%. A zavorrare il titolo le indiscrezioni di due quotidiani sul possibile prezzo dell'aumento di capitale. Secondo i rumors la banca avrebbe convocato ...

Petrolio ancora in Profondo Rosso su eccesso offerta : Teleborsa, - Il Petrolio prosegue il movimento di correzione avviato negli ultimi giorni al termine delle contrattazioni in Asia, in scia al dollaro più forte ed ai segnali di un nuovo sbilanciamento ...

Profondo Rosso per Porsche : Ribasso scomposto per il colosso tedesco delle auto sportive , che esibisce una perdita secca del 2,63% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice ...

Profondo Rosso per Pirelli & C : Retrocede molto Pirelli & C , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,50%. Lo scenario su base settimanale di Pirelli & C rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa ...

Inps - sProfondo Rosso : rosso monstre di 6 miliardi - eroso il patrimonio : Il risultato economico di esercizio dell'Inps mostra un valore negativo per oltre 6 miliardi. Lo sottolinea la Corte dei Conti nella Relazione sulla gestione finanziaria dell'istituto di...

Profondo Rosso per Trevi : Ribasso scomposto per la società ingegneristica , che esibisce una perdita secca del 2,01% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Trevi evidenzia un andamento ...

Profondo giallorosso - la Roma è in una crisi infinita : L'obiettivo più complicato è stato raggiunto all'inizio del 2018: rovinare la stagione più entusiasmante dell'éra Usa. E non è stato centrato per caso. A vedere quanto è successo all'alba del nuovo ...

Pagelle Verona-Crotone 0-3 : che perle di Barberis e Ricci - Profondo Rosso per Pecchia : Pagelle Verona-Crotone – Blitz esterno del Crotone che espugna il campo del Verona vincendo un importante scontro salvezza. Al ‘Bentegodi’ apre le marcature una perla di Barberis su punizione, poi nella ripresa Stoian e Ricci mettono il risultato in sicurezza per quelli che sono tre punti davvero fondamentali per i pitagorici. I calabresi infatti salgono a quota 18 punti, scavalcando la Spal e uscendo dalla zona rossa. Il ...