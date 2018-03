Porsche Mission E - Con la Cross Turismo l' elettrica diventa crossover

Porsche - un 2017 da record. Aspettando l’elettrica pura Mission E : Non un anno banale per Porsche , quello appena passato. La filiale italiana del Cavallino di Stoccarda ha appena archiviato una stagione record, con 5.534 auto consegnate ai clienti del nostro Paese: oltre il 7% in più rispetto al 2016. A ben vedere, l’apice di un trend virtuso che dal 2013 ha visto le vendite crescere complessivamente dell’80%. La parte più sostanziosa del “bottino” italiano la casa tedesca la deve alla ...

Porsche - La Mission E in panne al Circolo Polare Artico : Nei collaudi che precedono l'arrivo sul mercato di tutti i principali modelli, i prototipi vengono portati in ambienti estremi per capire fino a che punto la meccanica è in grado di mantenere la propria affidabilità. In Scandinavia i collaudatori della Porsche hanno probabilmente oltrepassato il limite di resistenza della nuova Mission E, rimanendo a piedi e dovendo affidarsi a una Cayenne per tornare nell'officina del costruttore.A secco di ...