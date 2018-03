Porsche Mission E - Con la Cross Turismo l'elettrica diventa crossover : Con una mossa a sorpresa la Porsche ha affiancato alla 911 GT3 RS una seconda novità destinata al Salone di Ginevra: parliamo della Mission E Cross Turismo, un Crossover elettrico destinato ad allargare la famiglia della Mission E. La berlina debutterà sul mercato nel 2019, ma anche la Cross Turismo è stata pensata in funzione della produzione in serie e potrebbe quindi affiancare la tre volumi entro breve tempo. 600 CV a eMissioni ...

Porsche Mission E - una sfida a Tesla? : Dopo l'annuncio da parte di Porsche , che ha dichiarato di voler raddoppiare gli investimenti nell'elettrico " più di 6 miliardi entro il 2022 " ne segue un altro che riguarda l'adozione da parte dei ...

Porsche - un 2017 da record. Aspettando l’elettrica pura Mission E : Non un anno banale per Porsche, quello appena passato. La filiale italiana del Cavallino di Stoccarda ha appena archiviato una stagione record, con 5.534 auto consegnate ai clienti del nostro Paese: oltre il 7% in più rispetto al 2016. A ben vedere, l’apice di un trend virtuso che dal 2013 ha visto le vendite crescere complessivamente dell’80%. La parte più sostanziosa del “bottino” italiano la casa tedesca la deve alla ...

Porsche - La Mission E in panne al Circolo Polare Artico : Nei collaudi che precedono l'arrivo sul mercato di tutti i principali modelli, i prototipi vengono portati in ambienti estremi per capire fino a che punto la meccanica è in grado di mantenere la propria affidabilità. In Scandinavia i collaudatori della Porsche hanno probabilmente oltrepassato il limite di resistenza della nuova Mission E, rimanendo a piedi e dovendo affidarsi a una Cayenne per tornare nell'officina del costruttore.A secco di ...