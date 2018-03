Piazza Affari | senza freni Reply

Piazza Affari apre con l'Ftse Mib in rialzo dello 0 - 8% : Roma, 6 mar. , askanews, Avvio in rialzo per Piazza Affari, con l'Ftse Mib che guadagna lo 0,8%, a 21.994 punti.

Piazza Affari : previsioni post-elezioni e titoli da monitorare : La Fed a guida Powell non ha ancora ben chiara la politica legata all'inflazione ed ai tassi e la Boj non riesce, suo malgrado, a controllare la sua divisa, ma non ha per fortuna Trump. Sta ...

BORSA ITALIANA/ Ecco perché Piazza Affari 'ignora' il risultato delle elezioni : La BORSA ITALIANA non ha sostanzialmente reagito male a un risultato elettorale così inatteso e dagli incerti sviluppi come quello di ieri.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari e l'incognita dopo il voto (6 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Per Piazza Affari OGGI non ci sono tanti dati macroeconomici. L'attenzione sarà rivolta alla politica. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 03:38:00 GMT)

Mediaset a picco a Piazza Affari dopo le elezioni : Seduta di forti vendite per Mediaset in Piazza Affari dopo il voto e il risultato di Forza Italia inferiore alle aspettative. Il titolo delgruppo delle tv che fa capo alla famiglia di Silvio ...

Le elezioni mandano Piazza Affari in rosso ma senza sfracelli : Contestualmente si amplia lo spread fra decennale italiano e tedesco, portandosi a 136.10 punti base, +5,83%, anche per il rafforzarsi del Bund a seguito della ritrovata stabilità politica tedesca ...

Elezioni - Piazza Affari giù - spread sale ma nessun panico su mercati : Milano, 5 mar. , askanews, Piazza Affari in rosso e spread in salita ma il day-after del voto in Italia non ha generato alcun particolare panico sui mercati. nessuno scossone per la Borsa di Milano, ...

Piazza Affari chiude in calo - -0 - 42% - : ANSA, - MILANO, 5 MAR - Piazza Affari riduce le perdite e chiude in terreno negativo, dopo l'esito delle elezioni politiche. Il Ftse Mib cede lo 0,42% a 21.819 punti. 5 marzo 2018 Diventa fan di ...

Una giornata normale a Piazza Affari : Nessun crollo a Piazza Affari all'indomani del voto. In chiusura di giornata, il Ftse Mib ha ceduto lo 0,42%, un valore in linea con una normale seduta e in linea con le previsioni degli analisti che non si aspettavano un terremoto. Qualche momento di panico in apertura di seduta, quando si è registrato un calo del 2%: poi la seduta è proseguita in negativo, ma senza cadute particolari. Unica eccezione degna di nota è ...

INWIT su di giri a Piazza Affari dopo i conti : Teleborsa, - Giornata brillante per il titolo INWIT a Piazza Affari, che tratta in rialzo di oltre l'8% alla luce dei conti diffusi venerdì scorso a mercati chiusi. La controllata di Telecom Italia ha ...

Gli scenari attesi dopo il voto e gli impatti su Piazza Affari : La banca elvetica parla di tre possibili scenari ora, il primo dei quali è quello di un'ampia coalizione che sarebbe ben accolta dai mercati perchè potrebbe favorire una certa stabilità politica e ...

Piazza Affari & SPREAD/ Borsa news : Bper a -6 - 8% - Mediaset a -6 - 3% (5 marzo 2018) : PIAZZA AFFARI news. La Borsa italiana oggi inizia la settimana con importanti notizie a livello politico più che macroeconomico. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 14:51:00 GMT)

Acquisti sull'equity europeo. Piazza Affari resta indietro : Gli altri mercati di Eurolandia, invece, sembrano aver accolto positivamente il via libera degli elettori dell'SPD alla Grosse Koalition in Germania, cosa che permetterà alla prima economia europea ...

