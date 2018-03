Piazza Affari | previsioni post-elezioni e titoli da monitorare

BORSA ITALIANA/ Ecco perché Piazza Affari 'ignora' il risultato delle elezioni : La BORSA ITALIANA non ha sostanzialmente reagito male a un risultato elettorale così inatteso e dagli incerti sviluppi come quello di ieri.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari e l'incognita dopo il voto (6 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news . Per Piazza Affari OGGI non ci sono tanti dati macroeconomici. L'attenzione sarà rivolta alla politica. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 03:38:00 GMT)

Mediaset a picco a Piazza Affari dopo le elezioni : Seduta di forti vendite per Mediaset in Piazza Affari dopo il voto e il risultato di Forza Italia inferiore alle aspettative. Il titolo delgruppo delle tv che fa capo alla famiglia di Silvio ...

Le elezioni mandano Piazza Affari in rosso ma senza sfracelli : Contestualmente si amplia lo spread fra decennale italiano e tedesco, portandosi a 136.10 punti base, +5,83%, anche per il rafforzarsi del Bund a seguito della ritrovata stabilità politica tedesca ...

Elezioni - Piazza Affari giù - spread sale ma nessun panico su mercati : Milano, 5 mar. , askanews, Piazza Affari in rosso e spread in salita ma il day-after del voto in Italia non ha generato alcun particolare panico sui mercati . nessun o scossone per la Borsa di Milano, ...

Piazza Affari chiude in calo - -0 - 42% - : ANSA, - MILANO, 5 MAR - Piazza Affari riduce le perdite e chiude in terreno negativo, dopo l'esito delle elezioni politiche. Il Ftse Mib cede lo 0,42% a 21.819 punti. 5 marzo 2018 Diventa fan di ...

Una giornata normale a Piazza Affari : Nessun crollo a Piazza Affari all'indomani del voto. In chiusura di giornata, il Ftse Mib ha ceduto lo 0,42%, un valore in linea con una normale seduta e in linea con le previsioni degli analisti che non si aspettavano un terremoto. Qualche momento di panico in apertura di seduta, quando si è registrato un calo del 2%: poi la seduta è proseguita in negativo, ma senza cadute particolari. Unica eccezione degna di nota è ...