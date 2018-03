Serie B : Perugia-Brescia 2-0 : ANSA, - PERUGIA, 6 MAR - Il Perugia ha battuto 2-0 il Brescia nel recupero della 7/a giornata di ritorno di B, rinviata il 27 febbraio per neve. L'incontro, disputato allo stadio Curi, è iniziato nel ...

Serie B - Perugia-Brescia 2-0 : Cerri e Di Carmine per il treno playoff : PERUGIA - Il calcio in Italia riparte dal Curi. Brividi per il minuto di silenzio in memoria di Davide Astori , parentesi doverosa per il capitano della Fiorentina che ha aperto la gara di recupero ...

I recuperi della 28iornata di serie B : Perugia-Brescia 2-0 e Cesena-Pro Vercelli 2-2 LIVE : Perugia-Brescia 2-0 14' Cerri , P, , 52' Di Carmine , P, Esperto, incisivo e compatto. Così, il Perugia ha vinto 2-0 la gara di recupero della 28giornata di serie B " rinviata per il maltempo " contro ...

Serie B Perugia-Brescia - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : PERUGIA - Oggi alle 18 si recupera Perugia-Brescia, gara di recupero della ventottesima giornata di campionato, non disputata per il maltempo. In casa Perugia dopo dieci giorni di stop c'è la ...

