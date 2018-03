Per sempre tua | ritirata la 13 di Astori

Fiorentina e Cagliari ritirano la maglia numero 13 di Davide Astori : "Questa maglia sarà Per sempre tua" : Per onorarne la memoria e rendere indelebile il ricordo di Davide Astori, Cagliari Calcio e Fiorentina hanno deciso di ritirare congiuntamente la maglia con il numero 13. La notizia è stata pubblicata sul sito di entrambi i club.Sopra la scritta una foto che ritrae il capitano, all'interno della stadio Artemio Franchi, mentre mostra la maglia con il numero 13 ed accanto la frase 'Questa maglia sarà per sempre tua'.

Cina sempre più suPerpotenza : spese militari in crescita dell'8% : già il secondo Paese al mondo con il più alto bilancio per le spese militari. E non arretra. Anzi rilancia. La Cina prevede un aumento del budget destinato alle spese militari dell'8,1% nel 2018, pari a 1110 miliardi di yuan,...

“Ecco Perché ha sempre gli occhiali da sole”. Svelato il mistero di Amaurys Perez. Lo staff rompe il silenzio e spiega il motivo che costringe il pallanuotista a indossarli : perché Amaurys Perez porta gli occhiali da sole L’Isola dei Famosi? Chi guarda il reality show condotto dalla Alessia Marcuzzi se lo sarà sicuramente chiesto. A svelare il mistero è stato il sito ”GossipeTv”. Gli occhiali da sole sono un accessorio che non fa parte del kit di sopravvivenza, ma che gli è stato fornito dallo staff dell’Isola dei famosi. ”Lo staff del sud americano – si legge – ci ha ...

Io juventino Per sempre dal turbante ai piedi : «Ho lasciato la sacca delle scarpe», dice. La prende, saluta e spiega: «Sono gli attrezzi del mestiere... li voglio sempre con me». Si deve partire dalla fine per raccontare Giorgio Chiellini. Dopo una lunga chiacchierata a Vinovo, poche ore prima della tragedia che ha sconvolto il mondo del pallone, la morte di Davide Astori. «Il dolore è troppo grande, preferisco il silenzio», il suo ...

Per la Bbc sul grande schermo le donne fanno sempre più da da 'sfondo' : Pochissimi però in tuto il mondo sono diretti da donne, e tra questi solo uno ha vinto l'Oscar come miglior film: 'The Hurt Locker' di Katherine Bigelow, che tuttavia non passa il Bechdel Test'. Foto:...

Isola dei Famosi - Bianca Atzei presa di mira : 'Passa sempre Per la vittima' : Paola di Benedetto, Filippo Nardi, Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti aspettano di scoprire chi tornerà sull'Isola. I quattro infatti, dopo essere stati eliminati dal televoto, hanno la possibilità di ...

“Esci da quella maledetta stanza”. Morte Davide Astori - strazio infinito. Non lo hanno visto arrivare - si sono insospettiti e così hanno scoPerto che se n’era andato Per sempre. Ora quelle parole struggenti che rimbombano : Domenica 4 marzo 2018 sarà per sempre ricordata come una domenica tragica. quella domenica in cui è venuto a mancare Davide Astori, il giovane e amatissimo capitano della Fiorentina. Astori è morto nella notte tra sabato e domenica, probabilmente per arresto cardio-circolatorio. Ma le cause del decesso saranno approfondite dall’autopsia. Nel frattempo la procura ha aperto un fascicolo per “omicidio colposo”. Bisogna andare a fondo e capire cosa ...

Le Femen spiegano Perché se la prendono sempre con Berlusconi : perché ce l'hanno con lui 'Berlusconi ha una lunga carriera politica, fatta di corruzione e sessismo con infami party sessuali con ragazze minorenni, frequente uso della prostituzione e commenti ...

Einar contro Thomas Cheval ad Amici di Maria De Filippi : video della sfida con Difendimi Per sempre di Tiziano Ferro : Einar contro Thomas Cheval ad Amici di Maria De Filippi. Giudica la sfida Alex Braga, in diretta su Canale 5 sabato 3 marzo 2018. Il concorrente di Amici di Maria De Filippi è stato proposto per la sfida dal docente di canto Rudy Zerbi che ha selezionato per lui l'aspirante concorrente più bravo: Thomas Cheval. Non è la prima volta che Thomas raggiunge la TV: lo ricordiamo infatti a The Voice, nel Team di Noemi, nel 2015. Thomas Cheval ...