Per Google Drive è in arrivo una nuova interfaccia organizzata secondo l’intelligenza

Google rilascia le patch di sicurezza di marzo 2018 Per Pixel e Nexus : Google pubblica le patch di sicurezza di marzo 2018, rilasciando un nuovo aggiornamento software per Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel C, Huawei Nexus 6P e LG Nexus 5X. Ecco i link per scaricare gli update in formato OTA e Factory Image e risparmiarvi un po' di attesa.

Huawei Mate 10 Pro (in America Latina) si aggiorna e Permette di accendere il display con Google Assistant : Huawei Mate 10 Pro, con particolare riferimento al modello destinato al mercato dell'America Latina, si aggiorna e rende possibile accendere il display con Google Assistant. Una feature molto comoda quando ad esempio si hanno le mani occupate. Per sapere se e quando questa nuova feature arriverà anche sui vostri Mate 10 Pro e sui vostri altri smartphone Huawei e Honor, continuate a seguirci.

Google sta testando un nuovo layout in Material Design Per le ricerche : Google sta testando qualche modifica in Material Design per la ricerca in versione desktop, anche se per il momento non sembrano arrivare molte segnalazioni al riguardo. Voi avete notato qualche cambiamento?

Tante piccole novità Per le applicazioni Google nella scorsa settimana : Scopriamo quali sono state le novità, a volte decisamente di poca entità, relative alle applicazioni che Google ha aggiornato nel corso della scorsa settimana: da Android Wear al Play Store, passando per YouTube, Gboard, Contatti e molte altre.

Google Chrome come Microsoft Edge - in arrivo una modalità Per gli schermi touch di Windows 10 : Uno dei pro esclusivi di Microsoft Edge è sicuramente l’interfaccia adatta per l’uso con il touchscreen, sebbene non sia proprio ai livelli della versione Metro di Internet Explorer installata di default su Windows 8. Sembra, però, che anche Google stia pensando di adottare nel suo browser Chrome un’interfaccia appositamente studiata per gli schermi touch dei 2-in-1 e convertibili Windows 10, entrambi con un market share in ...

Google Maps 9.73 beta porta qualche novità visibile e ne nasconde altre Per il futuro : Google Maps si aggiorna alla versione 9.73 beta per gli aderenti al programma di test, introducendo qualche piccola novità e nascondendone alcune tra le stringhe del codice: queste potrebbero arrivare con futuri update dell'applicazione.

Google Time Zone Data arriva sul Play Store - Per dispositivi Pixel e Nexus : Google publica sul Play Store l'applicazione Google Time Zone Data sul Play Store, solamente per dispositivi Nexus e Pixel. L'applicazione permette di avere sempre le informazioni aggiornate sui fusi orari mondiali.

Google for Jobs - i trucchi più efficaci Per trovare lavoro : Google for Jobs è un servizio on line pensato per le persone che sono in cerca di occupazione, al fine di semplificare loro la ricerca dell'impiego che più desidererebbero svolgere. Come funziona La società con il motore di ricerca più utilizzato al mondo, nella scorsa primavera ha, infatti, lanciato un nuovo motore di ricerca, che ha molte caratteristiche interessanti. Con Google for Jobs si ha a disposizione un sistema di ricerca di offerte di ...

APerte le pre-registrazioni su Google Play Per Harry Potter : Hogwarts Mystery : Jam City, studio di sviluppo di videogiochi mobile con sede a Los Angels, in collaborazione con Warner Bros. Interactive Entertainment annuncia che sono ora Aperte le pre-registrazioni su Google per Harry Potter: Hogwarts Mystery. I fan possono ora registrarsi su Google Play per essere i primi a sapere quando il gioco sarà disponibile. Jam City, dopo aver già rilasciato un primo trailer, ne pubblica uno tutto nuovo dedicato al suo Harry Potter: ...

In tre anni Google ha rimosso un milione di link Per il diritto all’oblio : Nel maggio 2014, con una storica sentenza, la Corte di Giustizia europea ha riconosciuto il diritto all’oblio sul web. Da allora sono arrivate a Google oltre 2,4 milioni di richieste di rimozione di Url dai risultati del suo motore di ricerca da parte di cittadini europei . Più della metà del totale è giunto dai cittadini di Francia, Germania e R...

Google sta Per rispolverare i Glass - Motorola invece pensa a Razr e registra nuovi brand : Dopo Nokia, anche Motorola potrebbe rispolverare qualche brand del passato e ravvivare l'operazione nostalgia e nel frattempo registra alcuni marchi per nuovi smartphone. Anche Google si prepara a rispolverare i Google Glass ,affermando che i tempi potrebbero essere ormai maturi.

Google annuncia il lancio del framework Per UI mobile "Flutter" in versione Beta : Google è presente al MWC 2018 e direttamente da Barcellona ha annunciato in giornata il lancio della versione Beta di Flutter, il framework per mobile UI. L'annuncio di oggi rappresenta un ulteriore step verso applicazioni mobile ancora migliori.

Apple conferma che sta usando i server di Google Per ospitare i dati di iCloud : Apple ha ammesso che sta utilizzando i server del rivale Google per ospitare i dati di iCloud, la piattaforma cloud della casa di Cupertino. A riferirlo è CNBN poche ore fa. Le prove per questa nozione possono essere rintracciate grazie ad uno dei più recenti documenti di sicurezza iOS, disponibili a chiunque voglia leggere sul sito della Apple. Il documento ora afferma chiaramente che la casa di Cupertino sta immagazzinando pezzi crittografati ...

Google chiede feedback agli utenti Per migliorare l'esPerienza Pixel : Inutile specificare il motivo per cui Google conduce queste indagini: l'obiettivo ultimo è migliorare il più possibile l'esperienza utente dei Pixel