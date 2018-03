Pensioni | ultimissime notizie al 6 03 | cosa accadrà dopo le elezioni?

Pensioni - ultimissime novità oggi 10/02 su idee elettorali - anticipate e RITA Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 10 febbraio 2018 vedono rilanciare nuovi interventi di flessibilita' previdenziale da tutti i principali contendenti politici. Il PD ribadisce la necessita' di prore nella direzione gia' intrapresa, ad esempio rendendo strutturale l'APE o prorogando l'opzione donna [Video] con le risorse gia' stanziate e non utilizzate. Forza Italia ribadisce invece i propri obiettivi sulle Pensioni minime e sugli sgravi ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 7/02 su anticipate - Q41-100 e APE volontaria Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni e sul welfare ad oggi 7 febbraio 2018 vedono nuove prese di posizione in merito alle proposte di abolizione della legge Fornero [Video] ed all'avvio della quota 41-100 in arrivo dalla Lega. Nel frattempo si continua a discutere anche di proroga dell'opzione donna, dopo le ultime promesse elettorali rilanciate sulla questione. Per quanto riguarda le misure gia' approvate, arrivano invece nuove stime di costo in ...

Pensioni - ultimissime al 6 febbraio su Fornero - promesse elettorali e minime Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 6 febbraio 2018 vedono arrivare nuove dichiarazioni d'intenti dalla campagna elettorale. Da Forza Italia si evidenzia la realizzazione degli assegni minimi a 1000 euro [Video] entro l'estate, mentre il PD chiede di trovare un equilibrio e avanza nuove proposte per le mamme. Da Liberi e Uguali si torna invece a sottolineare il contributo degli immigrati per il sostentamento del comparto previdenziale, ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 4/02 su precoci - anticipate e programmi elettorali Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 4 febbraio vedono arrivare importanti conferme sui lavori gravosi e sui pagamenti delle Pensioni anticipate [Video] per i lavoratori precoci che hanno fatto domanda di accesso all'Inps tramite la Quota 41. Nel frattempo il dibattito elettorale vede pubblicare il programma completo del Partito Democratico, all'interno del quale vengono specificate anche le nuove proposte sulla previdenza. Dal CODS si ...

Pensioni - ultimissime oggi 2 febbraio su flessibilità - elezioni - Manovra Fornero Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 2 febbraio 2018 vedono arrivare nuove conferme in merito alle posizioni elettorali sul comparto previdenziale [Video] ed alle istanze di correzione della legge Fornero. Da Forza Italia si conferma la disponibilita' ad un cambiamento, pur nel rispetto dei conti pubblici. Mentre + Europa chiede di lasciare invariato l'attuale sistema, per impegnare il Paese nell'abbattimento del debito pubblico. Nel ...

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 30/1 su legge Fornero e promesse elettorali Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 30 gennaio 2018 vedono prore le discussioni riguardanti le promesse elettorali della campagna attualmente in corso. Al centro del dibattito resta ancora la possibile abolizione della legge Fornero, ma anche le conseguenze di una sua cancellazione rispetto alla sostenibilita' del bilancio pubblico. Nel frattempo dal CODS si registra un nuovo monito in merito ai riverberi del ricalcolo contributivo del ...

Riforma Pensioni 2018 - ultimissime novità al 26/1 : Pd non candida Damiano? Video : Le ultimissime novita' al 26 gennaio 2018 sulla Riforma pensioni [Video]arrivano direttamente dal web e riguardano Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera. L'onorevole stimato da molti lavoratori precoci, esodati e soprattutto da molte donne, in primis da Orietta Armiliato, fondatrice del CODS, Comitato Opzione donna Social, potrebbe, stando alle ultime indiscrezioni diffuse, non ricandidarsi alle prossime #Elezioni ...

Pensioni - ultimissime al 28/01 : sulla Fornero è scontro tra Salvini e Berlusconi Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 28 gennaio 2018 vedono crescere nuovamente le distanze all'interno del centro destra sulla necessita' di cancellare la legge Fornero [Video]. Nel frattempo arrivano nuovi aggiornamenti anche dall'Inps, con la proposta di istituire un numero unico di protezione sociale europeo. Sul lato dei provvedimenti gia' legiferati ma ancora in attesa dei decreti attuativi, cresce l'aspettativa per una chiusura ...

Pensioni - ultimissime notizie al 27/01 su legge Fornero - APE - AdV e flessibilità Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 27 gennaio 2018 vedono arrivare la replica del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti alle parole espresse recentemente dal Presidente Inps Tito Boeri sull'approccio della politica alla questione previdenziale. Nel frattempo il Movimento 5 Stelle e la Lega chiariscono le proprie proposte in merito alla flessibilita' in uscita dal lavoro [Video], mentre dalla Cgil arriva un nuovo richiamo ad intervenire ...

Pensioni ultimissime news al 26/1 su promesse elettorali - Inps - precoci e minime Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 26 gennaio 2018 vedono arrivare una nuova presa di posizione dal Presidente dell'#Inps Tito Boeri in merito alle promesse di flessibilita' previdenziale che emergono dal dibattito elettorale [Video]. Nel frattempo dallo stesso istituto arrivano anche importanti aggiornamenti sulle procedure riguardanti il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci. Dalla UIL si chiede invece di prore l'opera di ...

Pensioni - ultimissime novità al 25/01 su APE - Q41 e flessibilità in LdB2018 Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 25 gennaio 2018 vedono crescere il pressing sindacale sui decreti attuativi riguardanti le nuove opzioni di flessibilita' in uscita dal lavoro [Video] previste con la legge di bilancio 2018. Nel frattempo prosegue su posizioni opposte il dibattito sul comparto previdenziale in merito alle proposte in arrivo dalla campagna elettorale, mentre il Cods chiede di approfondire le ultime ipotesi di proroga del ...

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 23/01 su riforme - nuove proposte e cumulo Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 23 gennaio 2018 vedono arrivare nuovi dettagli dal dibattito politico in merito alle ipotesi di modifica dei criteri di pensionamento ed alle tutele di welfare. Il Partito Democratico rilancia le proprie proposte, con l'estensione del bonus da 80 euro per le famiglie, la conferma dell'APE sociale [Video] e la pensione di garanzia per i giovani. Nel frattempo il Movimento 5 Stelle conferma i propri ...

Pensioni 2018 - ultimissime notizie ad oggi 20/01 : dalle quote al ricalcolo? Video : Le novita' sulle #Pensioni ad oggi 20 gennaio 2018 vedono i nostri lettori interrogarsi su come verranno portate avanti le ultime proposte di flessibilizzazione e riforma del settore previdenziale [Video]. Non pochi esprimono dubbi sulla riapertura delle quote come la Quota 41 e 100 e sull'adozione del calcolo contributivo. Nel frattempo la campagna elettorale vede ancora la legge Fornero al centro delle discussioni, mentre l'#Inps si prepara a ...

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 18/01 : follia lavorare fino a 66 anni? Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 18 gennaio 2018 vedono arrivare nuove richieste dalla Lega Nord per il rilancio della Quota 41 in favore di tutti i lavoratori [Video]. Nel frattempo si riaccende la discussione sulle Pensioni minime a 1000 euro, che potrebbero arrivare a costare fino a 18 miliardi di euro. Dai frontalieri di Monaco emerge invece l'ultimo caso limite in materia: i pensionati sono infatti costretti a dimostrare di essere ...