Pd | scatta la corsa al dopo Renzi | c' è anche soluzione femminile

Conto alla rovescia per le liste. scatta la corsa al seggio sicuro : Con le elezioni dietro l'angolo (4 marzo), il tempo a disposizione delle forze politiche per presentare liste e candidati è molto stretto. Mentre i partiti sono ancora in alto mare per decidere i nomi da schierare alla Camera e al Senato, tra vecchia guardia che preme per essere ricandidata e nuovi volti da pescare nella società civile e tra i cosiddetti vip (per non parlare poi della guerra per le posizioni in lista e i posti bloccati ...