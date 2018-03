Pd | fuori Matteo Renzi e dentro Carlo Calenda | toh | che caso | proprio dopo il disastro

Video fuorionda Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Raffaele Fitto/ Elezioni 2018 : "Movimento 5 Stelle vola" : Video fuorionda Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Raffaele Fitto su Elezioni 2018: "Movimento 5 Stelle vola". Conversazione su voto 4 marzo.

Silvio Berlusconi - siparietto con Matteo Salvini : tira fuori un fazzoletto e gli asciuga il sudore dalla fronte : 'Sono stanco, vengo da trecento comizi', dice Matteo Salvini e Silvio Berlusconi tira fuori un fazzoletto e gli asciuga il sudore dalla fronte. Un siparietto quello tra il leader di Forza Italia e il ...

“Wow. Che bello!”. Avete mai visto il fratello di Silvia e Giulia Provvedi? Le Donatella lo hanno ‘nascosto’ per anni - ma adesso il giovane Matteo ‘salta fuori’ e - con i capelli scuri e gli occhioni color ghiaccio - conquista i social : Modenesi classe 1993 e grandi occhioni celesti, Giulia (la bionda) e Silvia (la mora) due anni fa hanno raggiunto il successo grazie al reality show L’Isola dei famosi. A vederle così sembrano identiche, ma di carattere si definiscono ”diversissime ma complementari”. Fin dalla più tenera età, le sorelle Provvedi coltivano un sogno comune: diventare delle popstar. A forzare la mano del destino è Silvia, che iscrive lei e ...

Sanremo Young/ Eliminati e classifica : fuori Matteo Markus Bok ed Eleonora Pieri (Diretta seconda puntata) : SanremoYoung, anticipazioni seconda puntata: Antonella Clerici ospiterà Simona Ventura nel ruolo di giudice dei giudici, ecco i cantanti ancora in gara e il meccanismo della competizione.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 23:53:00 GMT)

Gianni Letta tira fuori dal cassetto un vecchio sogno di Matteo Renzi : portare la Ragioneria dello Stato a Palazzo Chigi : Mentre, fuori, centrodestra e centrosinistra si danno battaglia sul campo minato della campagna elettorale, Gianni Letta tira fuori dal cassetto un vecchio sogno di Matteo Renzi: portare la Ragioneria dello Stato a Palazzo Chigi.Non sarà il patto del Nazareno, non si potrà (ancora) parlare di larghe intese, ma certo che questo "sogno" in comune tra uno degli uomini più vicini a Silvio Berlusconi e il segretario del Pd, fa ...

“Isola dei Famosi - Paola Di Benedetto si è già consolata : con lui”. L’ultimo gossip dall’Honduras taglia fuori Francesco Monte. A proposito : ecco che ne pensa l’ex fidanzato della naufraga - Matteo Gentili : Francesco Monte non è più un naufrago dell’Isola dei Famosi. Ha abbandonato il gioco dopo poche settimane perché a suo avviso le accuse di Eva Henger del presunto uso di marijuana al reality è meglio affrontarle nelle sedi opportune. E così l’ex tronista di Uomini e Donne, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e ora ex concorrente dell’Isola, è tornato in Italia lasciando in sospeso il flirt, appena iniziato, con la ...

Golf - European Tour 2018 : Matthieu Pavon crolla nell’NBO Oman Open - in tre in testa. Matteo Manassero scivola fuori dalla top 10 : Cambio al vertice dopo il terzo giro dell’NBO Oman Open. Il francese Matthieu Pavon è letteralmente crollato dopo una giornata complicata, chiusa con tre colpi in più rispetto al par. La chiave è stata la buca 3, in cui il transalpino ha fatto segnare un doppio bogey: a nulla è servito il colpo recuperato alla 4 perché alla 5 e alla 8 Pavon ne ha persi altri due. Uno score che lo ha fatto scivolare dalla testa della classifica fino al ...

ELISA ISOARDI E MATTEO SALVINI A SANREMO 2018/ “Ognuno fa il suo mestiere - ma il lavoro resta fuori casa” : ELISA ISOARDI e MATTEO SALVINI, saranno seduti in platea, per assistere alla quarta serata del Festival di SANREMO 2018. Il leader della Lega non potrà essere inquadrato per la par condicio(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 20:38:00 GMT)

Matteo Salvini - Carlo Calenda lo insulta : 'Quasi fuori dall'arco costituzionale. Non ha mai lavorato' : A Matteo Salvini , in questi giorni, hanno detto di tutto. Insulti, come chi lo ha bollato come sciacallo. Poi c'è Roberto Saviano , per il quale è il mandante morale per i fatti di Macerata. Dunque l'...

Emma Bonino - asse con Calenda per far fuori Matteo Renzi : ... e che voterò non con piacere ma con entusiasmo perché sanno lavorare in squadra e sono due signori, che è una grande qualità anche politica'.

Matteo Renzi - la dichiarazione di guerra a Napolitano : nelle liste Pd fuori tutti gli uomini di Re Giorgio : Forse una cosa buona Matteo Renzi l'ha fatta. Il Pd che uscirà dalle liste e si presenterà in Parlamento il 5 marzo, al di là del ridimensionamento numerico, potrebbe essere un partito de-...

Matteo Renzi vince : Antonio Di Pietro fuori dalle liste Pd - ora si apre lo scenario da incubo : Se fino a qualche ora era considerato in bilico, ora è arrivata anche la conferma. È saltata la candidatura di Antonio Di Pietro in quota Pd nel Molise . Ora l'ex magistrato medita vendetta: pare ...