pat * Festival delle Lingue | Dall' 8 al 10 marzo Rovereto sarà per il terzo anno

Festival di Berlino 2018 - sul red carpet di «Damsel» - con pattinson e Wasikowska : Dopo il grande successo della saga Twilight, Robert Pattinson sembra stregato dal cinema indipendente. Lo testimoniano i suoi ruoli più recenti in film come Cosmopolis, Good Time, Life e The Rover. In concorso alla 68° edizione del Festival di Berlino l’attore inglese appare nei panni di un ingenuo e impacciato cowboy, protagonista del film Damsel, un western anticonvenzionale diretto dai fratelli David e Nathan Zellner. Come Samuel Alabaster, ...