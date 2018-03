Pari opportunità : Messina aderisce a Patto comuni contro violenza di genere : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) – Anche Messina aderisce al ‘Patto dei comuni per la Parità e contro la violenza di genere”. L’iniziativa discende dagli incontri nazionali a cui l’assessore alle Pari opportunità, Nina Santisi, ha preso parte, organizzati dall’ANCI per la costruzione, condivisione e sottoscrizione del Patto. “Il documento impegna enti ed istituzioni, a porre in essere azioni ed iniziative ...

Pari opportunità Dalla Regione Campania un Piano per 26 - 5 milioni di euro. : ... entro il 2020 è previsto che solo nel nostro Paese ci saranno circa 150.000 posti di lavoro vacanti nell'ambito STEM , scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, , una vera e propria occasione ...

VITTORIO LORENZO TUMEO "L'attualità dell'inattuale". L'attualità di Eschilo tra politica - immigrazione e Pari opportunità : "Attraverso questa tragedia afferma VITTORIO TUMEO mi è stato possibile comprendere molte sfaccettature del mondo di oggi, coglierne personaggi, segni e significati che prima mi erano sfuggiti. Penso,...

A Riccione anche le Pari opportunità sono un enigma politico : Qualche 'spiffero' riferito ad alcune difficoltà interne a Patto Civico lo si è raccolto ultimamente nei corridoi della politica Riccionese, anche per quanto riguarda la mancanza di costanza nell'...

Napoli - avvocati al voto per il Comitato Pari Opportunità : avvocati di nuovo alle urne. Questa volta bisognerà eleggere i componenti del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli avvocati di Napoli. Le elezioni si terranno il 20 e il 21 febbraio presso la ...

Commissione Pari opportunità - ancora pochi giorni per presentare le candidature : Mancano pochi giorni (31 gennaio) alla scadenza dell'avviso pubblico per il rinnovo della Commissione per le pari opportunità, che è stata istituita dall'amministrazione Tambellini nel 2013, con lo ...

Monserrato - il consiglio approva il regolamento per le Pari Opportunità : ... la partecipazione delle donne alla vita sociale, culturale, economica, politica ed amministrativa del Comune della città di Monserrato.'

Pari opportunità - manifestazione d'interesse per il tavolo permanente : Si è svolta la prima assemblea provinciale del Movimento giovanile della sinistra 3 Contatori idrici, il Pd risponde al sindaco Cuffaro 4 Pari opportunità, manifestazione d'interesse per il tavolo ...

Elezioni politiche - Luca Fantò (PSI) : 'auspico che le testate giornalistiche garantiscano Pari opportunità ai partiti di presentare ... : ... in modo da garantire in maniera chiara e plurale una informazione politica agli spettatori-elettori. Sembra quasi che si voglia sottrarre alle regole democratiche di una corretta campagna elettorale ...

Commissione Pari opportunità - Ricordando i 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione italiana : Proprio loro infatti diventarono protagoniste del cambiamento e si fecero portavoce del mondo femminile contribuendo alla crescita del popolo italiano, apportando una diversa sensibilità necessaria a ...

Marsala - 'viva le Pari opportunità' : 160 mila euro 'piovono' su; parrocchie - associazioni ed organizzatori di spettacoli : Tutto verrebbe stabilito dall'alto della volontà politica, al limite del più becero clientelismo; la stessa 'pratica' tanto condannata alle precedenti amministrazioni dal sindaco in carica che, da ...