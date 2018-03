Papa Francesco | il Pew Research Center | cattolici Usa più freddi

Francesco Arca papà bis - il figlio si chiamerà Brando Maria. Irene Capuano : 'Non l'abbiamo scelto noi' : MILANO - 'Qui si lievita.... la mia pancia cresce e sembra una grande cocomero... il tempo passa veloce e se penso che a fine mese sarò una mamma bis mi si riempie il cuore '. A breve Francesco Arca e ...

Migrazioni - Papa Francesco affronta il nodo stranieri con il Cancelliere austriaco Kurz : Un regalo che è stato interpretato come una raccomandazione alla politica dell'Austria, che tende a limitare drasticamente gli ingressi. Kurz successivamente si è incontrato con il Cardinale Pietro ...

Papa Francesco andrà a Trastevere. Incontro con la Comunità di Sant'Egidio : ... a partire da Andrea Riccardi che 50 anni fa iniziò il cammino della Comunità a Roma, con rappresentanze venute da diverse città d'Italia e dal mondo, con giovani e poveri amici della Comunità, tra ...

Papa Francesco denuncia “abusi ed eccessi” : Papa Bergoglio ha scelto l’episodio del Vangelo in cui Gesù scaccia i mercanti dal tempio per riflettere sul bisogno di

Papa Francesco : "Un'infermiera italiana mi ha salvato la vita" : Papa Francesco: "Un'infermiera italiana mi ha salvato la vita" Il Pontefice, durante un'udienza con gli operatori del settore, ha voluto ricordare suor Cornelia Caraglio, che lo ha assistito quando aveva vent'anni Parole chiave: ...

Bologna - Di Francesco : 'La Spal ha più fame. Spero che papà stasera vinca' : Federico Di Francesco , attaccante del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Spal: 'Abbiamo sbagliato l'approccio ma poi siamo rimasti in partita in un campo dove non era facile. Peccato, anche perché abbiamo avuto una chance clamorosa alla ...

Il (catto)comunismo di Papa Francesco e Boldrini : L'identità di vedute tra la signora Boldrini e papa Bergoglio non mi sorprende affatto, anche perché non rappresenta una novità. Nella Chiesa c'è stata sempre una forte corrente anticapitalista, che l'attuale Pontefice con le sue dichiarazioni mostra di aver sposato in pieno, al punto che non credo gli dispiaccia se molti lo considerano un cattocomunista. Quanto alla nostra ex-presidenta, ora che non ha più una carica ...

Papa Francesco - l’unico leader che ha capito l’orrore della guerra in Siria : di Riccardo Cristiano* “Non si combatte il male con il male”. Erano passate da poco le dodici di domenica scorsa quando Papa Francesco, pronunciando queste parole al riguardo della Siria e delle azioni disumane che lì vengono perpetrate, ha dimostrato di essere l’unico leader ad aver capito cosa sia successo e stia ancora accadendo nel mondo arabo. Le sue parole infatti inchiodano sia chi sta da una parte della barricata, chi dall’altra. I ...

Papa Francesco come Laura Boldrini : contro lo 'sfruttamento' delle donne nella pubblicità : Il Pontefice, infatti, premette: 'Seguendo il pensiero dei miei predecessori, credo sia necessaria una rinnovata ricerca antropologica che includa i nuovi progressi della scienza e delle attuali ...