Oscar 2018 | i 10 uomini più eleganti

Oscar 2018 - chi è il ladro della statuetta di Frances McDormand ‘beccato’ dopo pochi minuti (VIDEO) : Il ladro di Oscar. Potrebbe diventare il soggetto per un nuovo script neorealista, o di una commedia all’italiana, quello che è accaduto all’attrice Frances McDormand dopo la premiazione della notte degli Oscar 2018. La 60enne fresca vincitrice della statuetta come Miglior Attrice protagonista per Tre manifesti ad Ebbing, Missouri è stata derubata del prezioso oggetto dorato mentre si trovava al Governors Ball. Secondo diverse testate ...

Oscar 2018 : vince Coco. Ma gli altri chi sono? : Poco spazio alla fantasia, quindi, e tanta verità in un film che è quasi uno specchio di ciò che davvero sono costrette a subire alcune persone in certe parti del mondo. Il film ha ottenuto, infatti, ...

Un film plagiato ha vinto l'Oscar 2018? : Come ampiamente previsto dai pronostici della vigilia, "La forma dell'acqua" di Guillermo Del Toro si è assicurato la stuatuetta più prestigiosa di questi Oscar 2018, quella per il miglior film in gara. Il film del messicano Del Toro aveva fatto incetta di candidature. Ben tredici erano infatti le categorie nelle quali "La forma dell'acqua" concorreva. Alla fine sono state quattro le statuette raccolte dalla pellicola. Oltre a quella per il ...

4 marzo 2018 : Che cosa racconta di Hollywood la notte degli Oscar : La notte degli Oscar quest'anno è andata di pari passo alla maratona di Mentana , e un po' tutto il mondo ha fatto "le ore piccole" cercando di capire chi avrebbe vinto il miglior film da un lato e dall'altro chi si sarebbe portato a casa il miglior risultato elettorale in Italia. Che, per quanto ...

La forma dell'acqua e Chiamami col tuo nome/ Oscar 2018 : miglior film e Sceneggiatura non originale : Oscar 2018, La forma dell'acqua, Chiamami col tuo nome: il film di Guillermo Del Toro premiato come miglior film, una statuetta per il film di Luca Guadagnino.

Vanity Fair Oscar Party 2018 - la festa più attesa : Margot Robbie non ha vinto. Malgrado questo, ha trovato almeno un paio di motivi per festeggiare. L’attrice australiana, candidata come miglior attrice per I, Tonya, finita la cerimonia al Dolby Theatre ha raggiunto colleghi e amici al Wallis Annenberg Center di Beverly Hills, Los Angeles. Per il Party post Oscar d’eccezione, quello organizzato da Vanity Fair America. Padrona di casa, quest’anno, la nuova direttrice della ...

Oscar 2018 : risultati e commenti : I siparietti e gli spettacoli sono stati ridotti al minimo e quando ci sono stati non erano neppure così divertenti o incisivi. Persino un momento come l' In Memoriam sembra essere stato tagliato con ...

Chiara Ferragni rinuncia agli Oscar 2018 e il Red Carpet/ Il tifo per Luca Guadagnino - "Chiamami col tuo nome" : Chiara Ferragni rinuncia Oscar 2018 e al red Carpet: Foto, ecco l'abito che avrebbe indossato l'influencer che ha seguito la serata a casa sul divano insieme al piccolo Leone.

Oscar 2018 - tutti i look delle star sul red carpet : Trionfano i colori sul red carpet della notte degli Oscar 2018 , dove le star hanno detto addio al nero, preferendo look accesi e vivaci. Dopo le limitazioni nel dresscode imposte dai movimenti Time's ...

Oscar 2018 - Film Vincitori/ Il discorso di Frances McDormand infiamma la platea - ecco cosa ha detto : Notte degli Oscar 2018, i Film Vincitori nella grande notte del 4 marzo 2018 a Los Angeles: le candidature alla statuetta, i premi.