Ora Facebook vuole fare concorrenza anche a LinkedIn : Facebook si lancia nel mondo del lavoro. Che cosa significa? Che la funzione del social network che permette agli utenti di candidarsi alle offerte di lavoro direttamente tramite app e sito, attualmente attivo soltanto negli Stati Uniti e in Canada, arriverà presto in altri 40 paesi. L’annuncio è arrivato da Alex Himel, vicepresidente del ramo Locale di Facebook. Tra i paesi coinvolti dalla novità ci sarà ...

Alessia MOrani denuncia minacce di morte su Facebook : ... "Così tutti possono vedere in faccia questo soggetto -spiega Morani- penso che si sia passato davvero il limite, mai ho visto una campagna elettorale caratterizzata da tanta violenza politica".

Alessia MOrani denuncia minacce di morte su Facebook : Alessia Morani, parlamentare dem, ha denunciato un utente di Facebook per le minacce di morte ricevute da lui. "Stefano Fiore è un ragazzo siciliano che mi scrive cose atroci. L'ho denunciato. Ma non basta. Non so voi ma io sono stanca di tutta questa violenza. Ho messo una sua foto. Ovviamente il coraggioso dopo avere saputo della denuncia ha cancellato tutto ma purtroppo per lui era tardi".La parlamentare ha pubblicato il testo con le ...

Warren Adams. L'uomo che inventò Facebook prima di Facebook. E che Ora difende la Patagonia : E' il cofondatore di PlanetAll, che alla fine degli anni Novanta voleva “rendere il pianeta più piccolo e permettere agli amici di restare in contatto”. Il...

I temi della campagna elettOrale su Facebook : quando e dove se ne parla : Di seguito i primi cinque argomenti più caldi della campagna elettorale per numero di conversazioni generate dal 1 dicembre 2017: 1° Economia: su Facebook tutto il paese parla di tematiche economiche ...

Marcia indietro di Facebook - via il News Feed alternativo “EsplOra” : E tanti cari saluti al News Feed Esplora di Facebook. Il social network mette in cantina l’esperimento del News Feed “alternativo” che per un po’ ha accompagnato gli utenti nel tentativo di consigliare loro contenuti ancora inesplorati. Alcuni test funzionano, scrive il capo del News Feed Adam Mosseri, altri no. È andata bene con le Reaction, le gif e i video in diretta, e con questo no, pazienza. “Ci avete dato la ...

Quali sono stati i temi della campagna elettOrale più discussi su Facebook : In tutto il mondo Facebook viene utilizzato per interagire con amici e familiari sui temi più rilevanti e la politica è uno di questi. Ogni giorno le persone utilizzano la piattaforma per dialogare con i loro rappresentanti politici e per far sentire la propria voce sulle questioni ritenute prioritarie. E questo avviene ancora di più durante il periodo che precede le elezioni politiche. Non per niente nelle ultime settimane, ...

Se Ora per Facebook è volgare persino la Venere di Willendorf : Ora per Facebook è troppo volgare persino la Venere di Willendorf, la celebre statuetta di circa 30mila anni fa considerata un capolavoro d'arte del Paleolitico. A rivelarlo è il Museo di storia naturale di Vienna (Nhm), dove l'opera è esposta. A fine dicembre, infatti, l'italiana Laura Ghianda aveva condiviso un'immagine della statuetta, ma il post è stato oscurato da Facebook, come riporta la rivista specializzata Art ...

Facebook : non solo e-sport. Su Messenger - migliOrano le chat con le aziende : ... la comunicazione di Patrick Chapman, responsabile degli accordi del social per quel che concerne il gaming e gli e-sport, secondo il quale il social sta allestendo un ecosistema di e-sport per ...

Facebook punta ancOra sulla musica e sulle iniziative per le elezioni - Facwbook - : Per il resto, mi piacerebbe che Zuck stilasse qualche accordo per consentire anche lo streaming di contenuti e trasmissioni , es. sportive, : lo fa già negli USA, e non vedo perchè da noi ci si debba ...