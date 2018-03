“Oddio!” Isola | Stefano De Martino si è presentato così in diretta | ma poi… Non l’aveva

caffeinamagazine

: RT @Ale39675318: Oddio ma bastaaaaaaaa a questa non gliene frega un cazzo di Monte ma ce la fateeeeeee #isola - NancySammartino : RT @Ale39675318: Oddio ma bastaaaaaaaa a questa non gliene frega un cazzo di Monte ma ce la fateeeeeee #isola - ange_laaaaa : Oddio ma che è #isola - ale___06 : ODDIO VI PREGO AHAHAHAHAHAHAHAHAHA #isola -

(Di martedì 6 marzo 2018)De, finalmente! Dopo un mese e mezzo didei Famosi l’inviato cede alle richieste delle fan (e di Mara Venier). Succede tutto durante la settima, che è stata, come al solito, piena di sorprese e colpi di scena. In breve: Elena Morali ha perso la sfida al televoto con le altre nominate, Bianca Atzei e Alessia Mancini, ma, traghettata all’che non c’è, di cui ignorava l’esistenza, ha poi battuto Paola Di Benedetto ed è rimasta quindi in gioco, seppur lontana dal gruppo, insieme a Nadia Rinaldi. Per Paola, e prima di lei per Filippo Nardi e Cecilia Capriotti, l’avventura in Honduras finisce qui. Anche se non è mai detta l’ultima parola, considerando questo meccanismo di ripescaggio. Ancora: sono finiti in nomination Rosa Perrotta, Simone Barbato e, per la seconda settimana consecutiva, Alessia Mancini. C’è ...