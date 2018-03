Nuovo governo - Salvini : 'Pronti alla chiamata ma no accordi partitici' - Borghi : 'Non escluso governo con M5s' : Il leader di Forza Italia ha anche sottolineato che "i nostri contenuti, dal taglio alla pressione fiscale a una diversa politica sull'immigrazione, sono stati apprezzati dagli italiani. L'apporto ...

Riforma pensioni/ Le priorità per il Nuovo governo secondo la Cisl (ultime notizie) : Riforma pensioni , ultime notizie. Le priorità per il nuovo Governo secondo la Cisl . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 5 marzo(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 16:36:00 GMT)

Elezioni 2018 - cosa succede dopo il voto del 4 marzo : ecco tutte le tappe per la formazione del Nuovo governo : Chi si aspetta un nuovo governo ora, subito dopo il voto, resterà deluso: prima di sapere chi guiderà la XVIII Legislatura passerà un mese o forse anche più. Una volta scrutinate tutte le schede e certificati i risultati, prenderà il via la maratona per trovare i nuovi presidenti delle Camere e formare il nuovo governo. ecco tutte le tappe: 8-9 marzo – Deputati e senatori eletti possono cominciare a registrarsi in Parlamento: foto, ...