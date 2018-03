Non solo Bitcoin | la rivoluzione della Blockchain

“Hanno fumato insieme”. Droga all’Isola dei famosi - è l’apoteosi. La bomba è stata sganciata : Francesco Monte Non si è ‘sballato’ da solo - ma in compagnia di altri naufraghi famosi. Sono stati fatti i nomi ed ecco le prove. Adesso la situazione si complica parecchio… : Lunedì 5 marzo è in andata la settima puntata de L’Isola dei famosi. Alessia Marcuzzi, molto sexy (con quella gonnellina con le frange) ha esordito con una frecciatina a Striscia la notizia: “Svicolona, come mi chiamano gli amici di Striscia, stasera affronterà il confronto tra Craig e Franco”. Come molti di voi sapranno, Antonio Ricci si è accanito non poco su questa ultima edizione del reality e la padrona di casa ha fatto una battuta per ...

Isola dei Famosi - eliminata Paola Di Benedetto : Filippo Nardi - e Non solo lui - rimpiangerà le sue curve : Paola Di Benedetto deve lasciare l'Isola dei Famosi , SPECIALE 1 - SPECIALE 2 - TUTTI I , , dopo un complicatissimo e quasi incomprensibile meccanismo di votazioni incrociate, eliminazioni, ripescaggi&...

No Billag : sì solo da UDC - ma 62% svizzeri vuole caNone 200 franchi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

IL SUD DEGLI M5S/ 1. 'Non solo rabbia - ma desiderio di riscatto e libertà : ma ora?' : I consensi mostrano interclassismo, desideri, speranze in regioni che si sentono abbandonate. I grillini sapranno dare concretezza a tutto questo?

Il principe ereditario Mohammad bin Salman vuole investire 50 miliardi di dollari nell'entertainment. E i COMICASTRI gli suggeriscono di scritturare il duo canoro Mina-Reto

“Chi torna a casa e chi resta in gioco”. Isola - il verdetto del pubblico. Filippo - Nadia - Cecilia e Paola : tutti in trepidazione - ma c’è posto solo per due. E quando Alessia Marcuzzi legge il secondo nome - un momento di ‘panico’ : Non sa se vuole più rientrare : Isola dei Famosi, diretta importantissima: la settima puntata è quella in cui, tra le altre cose, si conoscerà il destino dei quattro ex naufraghi che hanno vissuto gli ultimi giorni sull’Isola che non c’è, lontano dal gruppo, che non ne conosce nemmeno l’esistenza. E infatti Alessia Marcuzzi, ancora prima di aprire il collegamento, lo ricorda a Mara Venier, ormai regina degli spoiler al reality di Canale 5. Ancora: ci ...

Non solo Bruxelles - anche Pechino vive con apprensione il rischio di un'Italia ingovernabile : "La mappa del voto denota una gravissima spaccatura fra Nord e Sud del Paese": lo dice all'Agi il corrispondente del Quotidiano del Popolo, Zhang Lei, mentre si attende ancora di capire quali possano essere le possibili coalizioni in grado di sostenere un governo nella prossima legislatura. "Siamo in attesa del dato definito - ha sottolineato Zhang - ma l'evidente spaccatura tra il Nord, conquistato dal centrodestra, e ...

God of War : nuovi interessanti dettagli su ambientazioni - design e Non solo : Durante l'ultimo podcast tenuto da Sony Santa Monica Studios i Direttori Artistici Nate Stephens e Luke Berliner hanno rivelato nuove informazioni e curiosità sul nuovo capitolo di God of War.Come possiamo leggere su GamingBolt il team responsabile delle ambientazioni aveva inizialmente optato per uno stile minimalista ed in generale più realistico, tuttavia questa idea è stata scartata in quanto non in linea con i canoni della saga. Il gioco ...

Non chiamatelo carabiniere - Luigi Capasso era solo un 'family mass murder' : In criminologia vengono definiti 'family mass murder', cioè 'assassini familiari di massa'. Sono coloro che non si accontentano di ammazzare la moglie, nel qual caso sarebbero uxoricidi, non si accontentano di ammazzare i figli, nel qual caso sarebbero figlicidi. Sono quelli che hanno deciso di suicidarsi, e vogliono portare con sé tutta la famiglia. Questi delitti infatti vengono chiamati anche 'suicidi allargati'. Nel caso di Luigi Capasso ...

Elezioni 2018 - Non c'è la maggioranza : spiraglio solo al Senato : Un testa a testa inaspettato, se non un sorpasso, che la conta nei collegi potrebbe far risultare drammatico per gli azzurri. Tra Forza Italia e Lega la sfida è aspra. Il risultato...

Prezzo cambio schermo - batteria e Non solo su Huawei P8 e P8 Lite fuori garanzia : listino ufficiale : Non sono pochi i possessori di un Huawei P8 e P8 Lite 2015 in Italia. Qual è il Prezzo di ricambi per il display, batteria o altre componenti hardware che necessitano di essere svecchiate sugli esemplari dei due device fuori garanzia? Per non essere colti impreparati di fronte alla richiesta di qualche centro autorizzato e non, ecco che dal sito Huawei Italia raccogliamo i reali costi delle principali unità hardware che possono essere ...

La "Cornice di Alassio" l'itinerario della prossima escursione di "Loano Non solo mare" : ... il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. La gita si terrà giovedì 8 marzo. I partecipanti si ritroveranno ...

Non solo acciaio e alluminio - Trump minaccia dazi contro auto Europa. Quali effetti su FCA? Occhio a Brembo : I mercati mondiali oggi non guardano solo alle elezioni politiche italiane. Il fattore Donald Trump continua infatti a essere un cruciale market mover, dopo l'annuncio del presidente di un piano volto ...