' Non siamo di destra né di sinistra | categorie superate' | Di Maio

M5S - Di Maio : 'Destra e sinistra sono superate - noi Non siamo come la Lega' : 'In questi giorni tutti stanno provando ad avvicinarci alla destra o alla sinistra, noi non siamo né di destra né di sinistra, sono categorie superate e dobbiamo dirlo con forza perché è questo che ci ...

Di Maio - bagno di folla ad Acerra : "Non siamo come la Lega - inevitabile M5S al governo" : folla di militanti, selfie, cori da stadio accolgono Luigi Di Maio ad Acerra. Il leader M5S arriva con un'ora di ritardo e, per l'eccessiva folla, riesce ad uscire dal suo pulmino -...

Grillo : “La specie che sopravvive Non è la più forte - ma quella che si adatta meglio. Noi possiamo adattarci a qualsiasi cosa” : “La specie che sopravvive non è quella più forte ma quella che si adatta meglio”. Beppe Grillo, mentre le trattative per il governo devono ancora ufficialmente iniziare, ha pubblicato un video sul suo blog in cui parla metaforicamente della natura umana e quindi del suo Movimento 5 stelle. “Noi siamo un po’ dentro democristiani, un po’ di destra, un po’ di sinistra, un po’ di centro… possiamo ...

Elezioni : Renzi - Non siamo riusciti a bloccare vento estremista : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – “In questa campagna siamo stati sin troppo tecnici” e “se a questo si somma l’evidenza di un vento estremista che nel 2014 siamo riusciti a fermare e stavolta no, comprendiamo come il risultato sia davvero deludente”. Lo ha detto Matteo Renzi in conferenza stampa al Pd. L'articolo Elezioni: Renzi, non siamo riusciti a bloccare vento estremista sembra essere il primo su Meteo Web.

Grillo : grazie italiani - avete capito che Non siamo spot : Per il garante del MoVimento 5 Stelle il Paese ha saputo andare oltre la rassegnazione ed il torpore con passione

Grasso (LeU) : Non siamo propensi a dialogo con destra : Roma – Grasso: LeU non disposta a dialogare con destra Roma – Queste le dichiarazioni del leader LeU, Pietro Grasso, alla prima conferenza dopo il... L'articolo Grasso (LeU): non siamo propensi a dialogo con destra su Roma Daily News.

Quando Renzi urlava alla Leopolda : "Non consentiremo a Bersani&Co. di riportare il Pd al 25%. Siamo il partito del futuro!" : "Non consentiremo a quella classe dirigente di riportare il Pd al 25%". Era il 26 ottobre 2014 e Matteo Renzi, da meno di un anno segretario del Pd, rivendicava a gran voce il suo 40% ottenuto alle elezioni europee del maggio precedente. Acclamato dai suoi sostenitori, dal palco della Leopolda rispondeva all'ex presidente Pd Rosy Bindi che aveva definito criticato la kermesse che ogni anno l'ex premier organizza nella vecchia stazione di ...

